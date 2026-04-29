בורקס ללא בצק עלים: הפתרון הגאוני  והמהיר שהפך ללהיט

ניתן לבחור מילוי חלבי או פרווה:

למילוי גבינות (חלבי):

250 גרם גבינה לבנה/קוטג'.

100 גרם גבינה צהובה מגורדת.

1 ביצה.

מלח ופלפל לפי הטעם.

אופציונלי: קוביות גבינה בולגרית או זיתים קצוצים.

למילוי תפוחי אדמה (פרווה):

3 תפוחי אדמה מבושלים ומעוכים לפירה.

בצל גדול מטוגן עד הזהבה.

מלח, פלפל ומעט כמון.

הוראות הכנה:

הכנת המילוי: מערבבים את כל חומרי המילוי שבחרתם בקערה עד לקבלת תערובת אחידה.

הטבילה: לוקחים דף אורז אחד, טובלים אותו במים למשך 10-15 שניות עד שהוא מתחיל להתרכך (זהירות לא להשרות יותר מדי), ומניחים על משטח עבודה נקי.

הקיפול: מניחים כף גדושה מהמילוי במרכז הדף. מקפלים את הצדדים פנימה ומגלגלים לצורת רולדה או מקפלים למשולש, בדיוק כמו בורקס רגיל. לתוצאה קריספית במיוחד - כדאי להשתמש בשני דפי אורז לכל בורקס (אחד על השני).

האפייה: מניחים על תבנית עם נייר אפייה, מברישים במעט שמן זית או ביצה טרופה, ומפזרים שומשום בנדיבות.

הקראנץ': מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך כ-20 דקות, או עד שהבורקסים זהובים מאוד וקשיחים למגע.

מומלץ להגיש לצד סלט ירקות טרי וביצה קשה, ולראות איך הצלחת מתחסלת תוך דקות.

בתאבון!

