בורקס ללא בצק עלים: הפתרון הגאוני  והמהיר שהפך ללהיט

תשכחו מכל מה שידעתם על דיאטות מתסכלות, כי המנה הזו הולכת להפוך לארוחת הערב הקבועה שלכם. מדובר בבורקס קריספי בטירוף, עם מעטפת דקה שמתפצפצת בפה ומילוי גבינות עשיר שנמתח בכל ביס. בלי המאמץ של בצק עלים ובלי רגשות אשם, זה הפתרון הכי מהיר וטעים שסוגר את הפינה לילדים ולכם ב-15 דקות עבודה (אוכל ומתכונים)

בורקס דפי אורז ב-15 דקות ובלי בצק עלים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות10
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    • חבילת דפי אורז עגולים.
    • קערה רחבה עם מים פושרים.
    • שומשום לפיזור מעל.

    ניתן לבחור מילוי חלבי או פרווה:

    למילוי גבינות (חלבי):

    • 250 גרם גבינה לבנה/קוטג'.
    • 100 גרם גבינה צהובה מגורדת.
    • 1 ביצה.
    • מלח ופלפל לפי הטעם.
    • אופציונלי: קוביות גבינה בולגרית או זיתים קצוצים.

    למילוי תפוחי אדמה (פרווה):

    • 3 תפוחי אדמה מבושלים ומעוכים לפירה.
    • בצל גדול מטוגן עד הזהבה.
    • מלח, פלפל ומעט כמון.

    הוראות הכנה:

    הכנת המילוי: מערבבים את כל חומרי המילוי שבחרתם בקערה עד לקבלת תערובת אחידה.

    הטבילה: לוקחים דף אורז אחד, טובלים אותו במים למשך 10-15 שניות עד שהוא מתחיל להתרכך (זהירות לא להשרות יותר מדי), ומניחים על משטח עבודה נקי.

    הקיפול: מניחים כף גדושה מהמילוי במרכז הדף. מקפלים את הצדדים פנימה ומגלגלים לצורת רולדה או מקפלים למשולש, בדיוק כמו בורקס רגיל. לתוצאה קריספית במיוחד - כדאי להשתמש בשני דפי אורז לכל בורקס (אחד על השני).

    האפייה: מניחים על תבנית עם נייר אפייה, מברישים במעט שמן זית או ביצה טרופה, ומפזרים שומשום בנדיבות.

    הקראנץ': מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך כ-20 דקות, או עד שהבורקסים זהובים מאוד וקשיחים למגע.

    מומלץ להגיש לצד סלט ירקות טרי וביצה קשה, ולראות איך הצלחת מתחסלת תוך דקות.

    בתאבון!

    בורקסמתכון לבורקס גבינהדפי אורז ממולאיםטלי בר

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    יאמייייייייייי
    טליה

