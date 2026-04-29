בורקס ללא בצק עלים: הפתרון הגאוני  והמהיר שהפך ללהיט

מצרכים
- חבילת דפי אורז עגולים.
- קערה רחבה עם מים פושרים.
- שומשום לפיזור מעל.
ניתן לבחור מילוי חלבי או פרווה:
למילוי גבינות (חלבי):
- 250 גרם גבינה לבנה/קוטג'.
- 100 גרם גבינה צהובה מגורדת.
- 1 ביצה.
- מלח ופלפל לפי הטעם.
- אופציונלי: קוביות גבינה בולגרית או זיתים קצוצים.
למילוי תפוחי אדמה (פרווה):
- 3 תפוחי אדמה מבושלים ומעוכים לפירה.
- בצל גדול מטוגן עד הזהבה.
- מלח, פלפל ומעט כמון.
הוראות הכנה:
הכנת המילוי: מערבבים את כל חומרי המילוי שבחרתם בקערה עד לקבלת תערובת אחידה.
הטבילה: לוקחים דף אורז אחד, טובלים אותו במים למשך 10-15 שניות עד שהוא מתחיל להתרכך (זהירות לא להשרות יותר מדי), ומניחים על משטח עבודה נקי.
הקיפול: מניחים כף גדושה מהמילוי במרכז הדף. מקפלים את הצדדים פנימה ומגלגלים לצורת רולדה או מקפלים למשולש, בדיוק כמו בורקס רגיל. לתוצאה קריספית במיוחד - כדאי להשתמש בשני דפי אורז לכל בורקס (אחד על השני).
האפייה: מניחים על תבנית עם נייר אפייה, מברישים במעט שמן זית או ביצה טרופה, ומפזרים שומשום בנדיבות.
הקראנץ': מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך כ-20 דקות, או עד שהבורקסים זהובים מאוד וקשיחים למגע.
מומלץ להגיש לצד סלט ירקות טרי וביצה קשה, ולראות איך הצלחת מתחסלת תוך דקות.
בתאבון!
