מרקם קטיפתי

טריק של המלונות: הסוד לשייק מושלם ב-60 שניות שישבור את השרב

השרב הראשון כבר כאן והחום מציק; במקום להיכנע לחום המעיק, הגיע הזמן לחשוף את הסוד ששמור לברים של מלונות היוקרה: המרקם הקטיפתי והקפוא שפשוט אי אפשר להשיג בבית. גילינו את הטריק שיהפוך את הבלנדר שלכם למכונת קסמים שמוציאה שייק מושלם, סמיך ומצנן תוך פחות מ-60 שניות | הנה 5 מתכונים לשייקים הכי טעימים שתטעמו הקיץ - אלו שיגרמו לכם לצחוק על ה-40 מעלות שבחוץ (אוכל ומתכונים)

5 מתכוני "שייק מלונות" שיצילו אתכם מהשרב הראשון (צילום: טלי בר)

כדי שהשייק יצליח, הסוד הוא בבסיס: השתמשו תמיד בפירות קפואים לקבלת מרקם של גלידה, ואל תפחדו להוסיף מעט נוזל בהדרגה עד לקבלת הסמיכות שאתם אוהבים.

1. שייק "בוקר של זהב" (מנגו-בננה)

השילוב הקלאסי שתמיד מצליח. הוא מתוק, עשיר וילדים פשוט משוגעים עליו.

מצרכים:

  • 1 כוס מנגו קפוא
  • 1 בננה בשלה (רצוי קפואה)
  • 1 כוס חלב (או תחליף חלב/מים)
  • 1 כף דבש או סילאן

איך מכינים? טוחנים הכל בבלנדר עד למרקם קטיפתי וחלק.

2. האדום המרענן (תות-אננס-נענע)

שילוב של מתיקות עם עקצוץ רענן של נענע שפשוט "מוריד" את הטמפרטורה.

מצרכים:

  • 1 כוס תותים קפואים
  • 1/2 כוס אננס קפוא
  • 4 עלי נענע טריים
  • 1 כוס מיץ תפוזים סחוט או מים

איך מכינים? מכניסים לבלנדר ונהנים מהצבע המרהיב והטעם המעורר.

3. שייק סגול עמוק (אוכמניות-יוגורט)

שייק שהוא כמעט ארוחה, מלא בנוגדי חמצון ומאוד משביע.

מצרכים:

  • 1 כוס אוכמניות קפואות
  • 1 גביע יוגורט טבעי (או יוגורט יווני)
  • 1 כף סילאן
  • 1/4 כוס חלב לדילול (לפי הצורך)

איך מכינים? טוחנים היטב לקבלת שייק סגול מלכותי וסמיך.

4. טרופי קוקוס (מלון-נענע-קוקוס)

הכי קרוב לחופשה על הים שאפשר להשיג בתוך הבית.

מצרכים:

  • 2 כוסות קוביות מלון קרות מאוד
  • 1/2 כוס קרם קוקוס (או חלב קוקוס)
  • 1/2 כוס קרח כתוש
  • 2 עלי נענע

איך מכינים? טוחנים יחד למרקם של "ברד" עשיר ומפנק.

5. שייק הפינוק (תמר-בננה-חלווה)

למי שמחפש משהו קצת יותר מתוק ומנחם בסוף היום.

מצרכים:

  • 3 תמרי מג'הול ללא גלעין
  • 1 בננה קפואה
  • 1 כף גדושה של טחינה גולמית
  • 1 כוס חלב קר

איך מכינים? טוחנים עד שהתמרים נטמעים לגמרי והמרקם הופך לעשיר ודומה למילקשייק.

אז איזה שייק בחרתם להכין היום? יש לכם שילוב מנצח משלכם? שתפו אותנו בתגובות!

