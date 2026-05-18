ההברקה של שבועות: קינוח כוסות מושלם ב-5 דקות עבודה בלבד

רעיונות לשדרוגים ותוספות (לפי הטעם):

לשמירה על המתכון ללא גלוטן: יש לוודא שהתוספות מסומנות "ללא גלוטן".

פירורי עוגיות ללא גלוטן (סטייל פתיבר או אוראו) בתחתית הכוס

מלית אוכמניות או דובדבנים מוכנה

שוקולד צ'יפס או שוקולד מגורר

רוטב קרמל מלוח או סירופ שוקולד

אגוזים קצוצים

הוראות הכנה פשוטות

מערבבים את הבסיס: בקערה בינונית, טורפים יחד את גבינת השמנת והחלב בעזרת מטרפה ידנית או מזלג עד לקבלת תערובת אחידה וחלקה.

מערבבים עד להסמכה: מוסיפים פנימה את אבקת הפודינג וניל וממשיכים לטרוף ברציפות במשך דקה-שתיים, עד שהתערובת הופכת לסמיכה, יציבה וקרמית.

מרכיבים ומגישים: בכוסות אישיות, שמים מעט פירורי עוגיות ללא גלוטן בתחתית כל כוס, מוזגים מעל את קרם הגבינה ומקשטים בתוספת האהובה עליכם (למשל מלית דובדבנים או רוטב שוקולד).

מקררים ונהנים: מכניסים למקרר לשעה לפחות להתייצבות מלאה - ומגישים קר!

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות