כיכר השבת
ללא גלוטן

ההברקה של שבועות: קינוח כוסות מושלם ב-5 דקות עבודה בלבד

מחפשים את הקינוח שיגנוב את ההצגה בשולחן החג בלי שתצטרכו לעבוד קשה? תשכחו מתבניות עם מים בתנור, סדקים בעוגה ושעות של אפייה - המתכון הזה הולך לכבוש אתכם. קבלו את הנוסחה הסודית לקינוח כוסות אישי, עשיר וללא גלוטן, שמכינים ב-5 דקות עבודה, בלי מיקסר ובמינימום מאמץ! (אוכל ומתכונים)

קינוח שבועות מטורף ב-3 מצרכים בלי אפייה (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות6
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 1 גביע גבינת שמנת בטעם טבעי
    • 1 כוס (240 מ"ל) חלב קר
    • 1 חפיסה אינסטנט פודינג וניל (80 גרם)

    רעיונות לשדרוגים ותוספות (לפי הטעם):

    לשמירה על המתכון ללא גלוטן: יש לוודא שהתוספות מסומנות "ללא גלוטן".

    • פירורי עוגיות ללא גלוטן (סטייל פתיבר או אוראו) בתחתית הכוס
    • מלית אוכמניות או דובדבנים מוכנה
    • שוקולד צ'יפס או שוקולד מגורר
    • רוטב קרמל מלוח או סירופ שוקולד

    אגוזים קצוצים

    הוראות הכנה פשוטות

    מערבבים את הבסיס: בקערה בינונית, טורפים יחד את גבינת השמנת והחלב בעזרת מטרפה ידנית או מזלג עד לקבלת תערובת אחידה וחלקה.

    מערבבים עד להסמכה: מוסיפים פנימה את אבקת הפודינג וניל וממשיכים לטרוף ברציפות במשך דקה-שתיים, עד שהתערובת הופכת לסמיכה, יציבה וקרמית.

    מרכיבים ומגישים: בכוסות אישיות, שמים מעט פירורי עוגיות ללא גלוטן בתחתית כל כוס, מוזגים מעל את קרם הגבינה ומקשטים בתוספת האהובה עליכם (למשל מלית דובדבנים או רוטב שוקולד).

    מקררים ונהנים: מכניסים למקרר לשעה לפחות להתייצבות מלאה - ומגישים קר!

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות

    מתכונים לשבועותקינוח חלביטלי בר

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
    עקבו אחרינו ב -Google News

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    אולי גם יעניין אותך:

    עוד בקינוחים:

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר