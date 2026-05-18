ההברקה של שבועות: קינוח כוסות מושלם ב-5 דקות עבודה בלבד

מנות/יחידות6
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי
מצרכים
- 1 גביע גבינת שמנת בטעם טבעי
- 1 כוס (240 מ"ל) חלב קר
- 1 חפיסה אינסטנט פודינג וניל (80 גרם)
רעיונות לשדרוגים ותוספות (לפי הטעם):
לשמירה על המתכון ללא גלוטן: יש לוודא שהתוספות מסומנות "ללא גלוטן".
- פירורי עוגיות ללא גלוטן (סטייל פתיבר או אוראו) בתחתית הכוס
- מלית אוכמניות או דובדבנים מוכנה
- שוקולד צ'יפס או שוקולד מגורר
- רוטב קרמל מלוח או סירופ שוקולד
אגוזים קצוצים
הוראות הכנה פשוטות
מערבבים את הבסיס: בקערה בינונית, טורפים יחד את גבינת השמנת והחלב בעזרת מטרפה ידנית או מזלג עד לקבלת תערובת אחידה וחלקה.
מערבבים עד להסמכה: מוסיפים פנימה את אבקת הפודינג וניל וממשיכים לטרוף ברציפות במשך דקה-שתיים, עד שהתערובת הופכת לסמיכה, יציבה וקרמית.
מרכיבים ומגישים: בכוסות אישיות, שמים מעט פירורי עוגיות ללא גלוטן בתחתית כל כוס, מוזגים מעל את קרם הגבינה ומקשטים בתוספת האהובה עליכם (למשל מלית דובדבנים או רוטב שוקולד).
מקררים ונהנים: מכניסים למקרר לשעה לפחות להתייצבות מלאה - ומגישים קר!
בתאבון!
