הלהיט של המדורה: קורן-דוג קוריאני בציפוי דוריטוס מושחת!

½1 כוסות קמח רגיל.

3 כפות קורנפלור (למרקם קריספי במיוחד).

2 כפות סוכר.

2 כפיות שמרים יבשים.

1 כפית מלח.

1 כפית אבקת שום.

1 כפית בצל מיובש (לא חובה, אבל מוסיף המון).

1 כפית פלפל שחור.

1 ביצה גדולה.

¾ כוס מים חמימים.

למילוי:

5-6 נקניקיות איכותיות, חצויות לרוחב.

שמן לטיגון עמוק.

לציפוי (ה"קראנץ'"):

⅔ כוס דוריטוס בטעם גריל מרוסק/ חטיף צ'יפס בטעם גריל או ⅔ כוס אטריות ראמן (מנה חמה) מרוסקות עם התיבול.

⅓ כוס פירורי לחם פנקו.

קורט מלח.

להגשה:

מיונז חריף.

קטשופ.

אופן ההכנה:

1. מכינים את הבצק (המעטפת):

בקערה גדולה, מערבבים את כל החומרים היבשים: קמח, קורנפלור, סוכר, שמרים ותבלינים. מוסיפים את הביצה והמים החמימים ומערבבים היטב עד לקבלת בצק דביק ואחיד. מכסים את הקערה ומניחים להתפחה במקום חמים למשך שעה וחצי עד שעתיים, או עד שהבצק מכפיל את נפחו.

2. מכינים את הציפוי:

בצלחת שטוחה, מערבבים את הדוריטוס המרוסק (או הצ'יפס או הראמן) יחד עם פירורי הפנקו וקורט מלח.

3. הרכבה:

נועצים שיפוד עץ בכל חצי נקניקייה. טובלים את הנקניקייה בתוך הבצק הדביק ומסובבים אותה כך שהבצק יעטוף את כולה. אפשר להיעזר באצבעות כדי להדק את הבצק (זה הולך להיות דביק, וזה בסדר!). מיד לאחר מכן, מגלגלים את הנקניקייה העטופה בתוך תערובת הציפוי עד שהיא מכוסה מכל הכיוונים.

4. הטיגון:

מחממים שמן לטיגון עמוק. כדי לבדוק אם השמן חם מספיק, זרקו חתיכת בצק קטנה - אם היא צפה ומבעבעת מיד, אפשר להתחיל. מטגנים כל קורן-דוג במשך 1-2 דקות מכל צד עד להזהבה עמוקה. מוציאים לנייר סופג.

5. הטאץ' הסופי:

מזלפים פסים של מיונז וקטשופ על הכל ומגישים חם!

הכנתם מראש? אין בעיה. אפשר להקפיא את הקורן-דוגז אחרי הטיגון ולחמם בתנור (175 מעלות) למשך 15-20 דקות עד שהם חוזרים להיות קריספיים.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!