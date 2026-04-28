לא תאמינו כמה זה פשוט: הביסקוטי שנראה כמו זברה

מצרכים
לבצק חמאת בוטנים:
- 3 כפות מרגרינה רכה
- 3 כפות חמאת בוטנים מתוקה
- 3 כפות בוטנים קלויים קצוצים גס - בינוני
- 2/3 כוס סוכר
- 1/4 כפית מלח
- 1 כף תמצית וניל
- 1.5 כפיות אבקת אפייה
- 2 ביצים
- 1 ו־3/4 כוסות קמח
- 3/4 כוס שוקולד צ’יפס
לבצק שוקולד:
- 6 כפות מרגרינה רכה
- 2/3 כוס סוכר
- 1/4 כפית מלח
- 1 כף תמצית וניל
- 1 כפית גרגירי קפה נמס
- 1.5 כפיות אבקת אפייה
- 2 ביצים
- 1/4 כוס אבקת קקאו
- 1 ו־3/4 כוסות קמח
- 3/4 כוס מיני שוקולד צ’יפס
לציפוי (לא חובה):
- 100 גרם שוקולד מריר לאפייה
- 100 גרם שוקולד לבן לאפייה
- 2 כפות חמאת בוטנים מתוקה
אופן ההכנה
הכנת בצק חמאת הבוטנים:
מקציפים מרגרינה, חמאת בוטנים, סוכר, מלח, וניל ואבקת אפייה עד תערובת קרמית.
מוסיפים ביצים אחת אחרי השנייה.
מוסיפים קמח בהדרגה ומערבבים עד אחידות.
מקפלים פנימה שוקולד צ’יפס ובוטנים גרוסים.
עוטפים בנייר אפייה ומקררים לפחות שעה.
הכנת בצק השוקולד:
מקציפים מרגרינה, סוכר, מלח, וניל, קפה ואבקת אפייה.
מוסיפים ביצים בהדרגה.
מוסיפים קקאו וקמח עד בלילה אחידה.
מקפלים שוקולד צ’יפס.
מקררים לפחות שעה.
יצירת צורת הזברה:
מחלקים כל בצק ל־10 חלקים שווים.
מגלגלים כל חלק לגליל באורך כ־23 ס"מ ובעובי כ־2 ס"מ.
מניחים 5 גלילים לסירוגין (שוקולד/חמאת בוטנים) ליצירת “בול עץ”.
חוזרים על הפעולה ל־4 גלילים בסך הכול.
אפייה:
מחממים תנור ל־180 מעלות.
אופים כ-35 דקות.
מצננים לפחות 30 דקות וחותכים לפרוסות בעובי כ־2 ס"מ.
להחזרה לפריכות: אופים שוב ב-160 מעלות כ-25–30 דקות כשהביסקוטי עומדים.
ציפוי:
ממיסים שוקולד מריר ומזלפים על הביסקוטי.
מקררים 10 דקות להתייצבות.
ממיסים שוקולד לבן עם חמאת בוטנים ומזלפים בכיוון הפוך ליצירת דוגמת “רשת”.
מקררים שוב עד התייצבות מלאה.
תוצאה
ביסקוטי פריך, דו־שכבתי, עם מראה “זברה” מרשים וטעם עשיר של שוקולד וחמאת בוטנים בכל ביס.
בתאבון!
