יש מתכונים שטעימים. ויש כאלה שגורמים לאנשים לעצור באמצע הביס ולשאול: “רגע… איך עשית את זה?” הביסקוטי הזה הוא בדיוק מהסוג השני. מבחוץ הוא נראה כמו עוגייה תמימה, אבל ברגע ששוברים אותו - מתגלה בפנים דוגמת “זברה” מטורפת של שוקולד וחמאת בוטנים, שילוב שאי אפשר להישאר אדישים אליו. והחלק הכי מפתיע? זה נראה כמו קונדיטוריה מקצועית… אבל הרבה יותר פשוט ממה שנדמה (אוכל ומתכונים)
מקור עוגיות הביסקוטי (Biscotto), שפירושן "נאפו פעמיים", הוא באיטליה. יש להן מספר סגנונות והפעם נביא את הגרסה עם החמאה, פיסטוקים ואגוזי מלך ועוד כמה מרכיבים סודיים המעניקים להן את טעמן המשובח. מאחר והעוגיות הללו נאפות בשיטת ייבוש, הן נשמרות זמן רב. באופן אישי, אני אוהבת לאחסן אותן בקופסה אטומה במקפיא (מתכונים, אוכל)
לאיטלקים יש עוגיות שנקראות "ביסקוטי", כלומר "נאפו פעמיים", מה שמעניק להן מרקם פריך מדהים וממכר שהולך מצוין עם ההפתעות שמחכות בפנים: פירות יבשים לעיסים ורכים ואגוזים קראנצ'ים. לטבול אותן בכוס קפה או תה זה הדבר הכי מושלם בעולם! (מתכונים, אוכל)
העוגיות הללו פריכות ומלאות בכל טוב ועם זאת, קלות מאד להכנה (שאורכת פחות מזמן האפייה בתנור, שדורש סבלנות כי אופים אותן פעמיים). לבסוף, טובלים את העוגיות בשוקולד (כאלו אנחנו, תמיד אוהבים להגזים) אך בהחלט אפשר לוותר עליו (מתכונים, אוכל)