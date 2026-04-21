הסוד של המאפיות בניו יורק נחשף: הטריק הפשוט לעוגיית גלים

עוגיות מוטחות שנמסות בפה ( צילום: באדיבות המצלם )

הכירו את "עוגיות הגלים" (Pan-Banging Cookies).

הסוד כאן הוא לא רק במצרכים, אלא בפיזיקה. ההטחה של התבנית גורמת לבצק "ליפול" וליצור גלים-גלים של פריכות בשוליים.

מנות/יחידות 10 זמן הכנה20 דק' רמת קושיקל חלבי / פרווה

מצרכים

(לכ-10 עוגיות ענק):

2 כוסות קמח (284 גרם)

חצי כפית סודה לשתייה

3/4 כפית מלח

225 גרם חמאה רכה או מחמאה

כוס וחצי סוכר לבן (297 גרם)

רבע כוס סוכר חום דחוס (50 גרם)

1 ביצה גדולה (L)

כפית וחצי תמצית וניל איכותית

2 כפות מים

170 גרם שוקולד מריר איכותי, קצוץ גס (אל תשתמשו בצ'יפס, זה הסוד ללוק המקצועי!)

איך אתם מבצעים את הטריק המטורף הזה?

הכנה: מחממים תנור ל-180 מעלות. מרפדים תבניות בנייר אפייה.

הבצק: מקציפים חמאה (או מחמאה) וסוכרים עד לקבלת קרם יציב. מוסיפים ביצה, וניל ומים ומערבבים. מוסיפים קמח, סודה ומלח, ובסוף מקפלים פנימה את שברי השוקולד.

הקירור (חובה!): יוצרים כדורים גדולים (כמעט בגודל של כדור טניס). מניחים רק 4 כדורים על תבנית ומכניסים למקפיא ל-15 דקות לפני האפייה.

הטריק הגדול: מכניסים לתנור. אחרי 10 דקות, כשהעוגיות מתנפחות מעט, מרימים את צד התבנית כ-10 ס"מ באוויר ופשוט נותנים לה ליפול על רשת התנור. העוגייה "תקרוס" ותיצור גל.

חוזרים על הפעולה: בכל 2 דקות פותחים את התנור ומטיחים שוב, עד שנוצרים גלים מסביב לכל העוגייה. אופים סה"כ 16-18 דקות עד שהשוליים זהובים מאוד והמרכז עדיין בהיר ורך.

ההטחה משחררת את האוויר מהבצק וגורמת לשוקולד הנמס להתפשט בין השכבות, מה שיוצר מרקם ייחודי שאי אפשר להשיג בשום דרך אחרת.

שימו לב:

העוגיות האלו ענקיות! אל תנסו לדחוס יותר מדי בתבנית אחת כי הן מתפשטות מאוד. ושימו לב - הרעש עלול להבהיל את מי שנמצא בבית, אז תעדכנו מראש שזה למטרה טובה.

בפעם הבאה שמישהו יגיד לכם שאפייה היא עבודה שקטה, פשוט תנו לו ביס מהעוגייה הזו. הטריק הפשוט הזה הופך עוגייה סטנדרטית ליצירת אמנות של מרקמים וטעמים.

בתאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!