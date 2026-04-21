כיכר השבת
העוגיות המפורסמות

הסוד של המאפיות בניו יורק נחשף: הטריק הפשוט לעוגיית גלים

דמיינו עוגייה ענקית, עם שוליים זהובים שמתנפצים בפה ומרכז שוקולדי שנמס ברגע שנוגעים בו | עכשיו דמיינו שאתם צריכים להרים את התבנית באמצע האפייה ולהטיח אותה בחוזקה בתוך התנור.זה נשמע הזוי, זה מרעיש, וזה בדיוק הטריק המטורף שהפך את העוגיות האלו לוויראליות בכל העולם | הנה המתכון המקורי ל"עוגיות המוטחות" שכל מי שיטעם אותן יבקש מכם את המתכון ואת ההסבר לרעש (אוכל ומתכונים)

עוגיות מוטחות שנמסות בפה (צילום: באדיבות המצלם)

הכירו את "עוגיות הגלים" (Pan-Banging Cookies).

הסוד כאן הוא לא רק במצרכים, אלא בפיזיקה. ההטחה של התבנית גורמת לבצק "ליפול" וליצור גלים-גלים של פריכות בשוליים.

מנות/יחידות10
זמן הכנה20 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    (לכ-10 עוגיות ענק):

    • 2 כוסות קמח (284 גרם)
    • חצי כפית סודה לשתייה
    • 3/4 כפית מלח
    • 225 גרם חמאה רכה או מחמאה
    • כוס וחצי סוכר לבן (297 גרם)
    • רבע כוס סוכר חום דחוס (50 גרם)
    • 1 ביצה גדולה (L)
    • כפית וחצי תמצית וניל איכותית
    • 2 כפות מים
    • 170 גרם שוקולד מריר איכותי, קצוץ גס (אל תשתמשו בצ'יפס, זה הסוד ללוק המקצועי!)

    איך אתם מבצעים את הטריק המטורף הזה?

    הכנה: מחממים תנור ל-180 מעלות. מרפדים תבניות בנייר אפייה.

    הבצק: מקציפים חמאה (או מחמאה) וסוכרים עד לקבלת קרם יציב. מוסיפים ביצה, וניל ומים ומערבבים. מוסיפים קמח, סודה ומלח, ובסוף מקפלים פנימה את שברי השוקולד.

    הקירור (חובה!): יוצרים כדורים גדולים (כמעט בגודל של כדור טניס). מניחים רק 4 כדורים על תבנית ומכניסים למקפיא ל-15 דקות לפני האפייה.

    הטריק הגדול: מכניסים לתנור. אחרי 10 דקות, כשהעוגיות מתנפחות מעט, מרימים את צד התבנית כ-10 ס"מ באוויר ופשוט נותנים לה ליפול על רשת התנור. העוגייה "תקרוס" ותיצור גל.

    חוזרים על הפעולה: בכל 2 דקות פותחים את התנור ומטיחים שוב, עד שנוצרים גלים מסביב לכל העוגייה. אופים סה"כ 16-18 דקות עד שהשוליים זהובים מאוד והמרכז עדיין בהיר ורך.

    ההטחה משחררת את האוויר מהבצק וגורמת לשוקולד הנמס להתפשט בין השכבות, מה שיוצר מרקם ייחודי שאי אפשר להשיג בשום דרך אחרת.

    שימו לב:

    העוגיות האלו ענקיות! אל תנסו לדחוס יותר מדי בתבנית אחת כי הן מתפשטות מאוד. ושימו לב - הרעש עלול להבהיל את מי שנמצא בבית, אז תעדכנו מראש שזה למטרה טובה.

    בפעם הבאה שמישהו יגיד לכם שאפייה היא עבודה שקטה, פשוט תנו לו ביס מהעוגייה הזו. הטריק הפשוט הזה הופך עוגייה סטנדרטית ליצירת אמנות של מרקמים וטעמים.

    בתאבון!

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    מתכון לעוגיות שוקולד | עוגיות מוטחות | טלי בר

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

    עקבו אחרינו ב -Google News

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר