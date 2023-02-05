הנה מתכון לעוגיות פלא שיגרמו לכל מי שיטעם אותן לבקש עוד. עוגיות 'רעידת אדמה', שזכו לשמן בזכות המראה הייחודי שלהן, הן בדיוק מה שהן נשמעות: פיצוץ של טעם ומרקם שיסעיר את כל החושים. הן פריכות מבחוץ, רכות ואווריריות מבפנים ונמסות בפה. וכל זה במעט מאוד עבודה. אז בואו להכין את עוגיית החלומות שלכם (אוכל ומתכונים)
הסוד לעוגיות שוקולד קרמל קלות להפליא? סוכריות קרמל קנויות. פשוט עוטפים כל אחת מהן בכדור בצק, מפזרים מלח גס מעל ואופים עד שהעוגיות חמימות, דביקות ואי אפשר לעמוד בפניהן. כדי לרענן את העניינים, אתם יכולים למלא אותן בחמאת בוטנים או כל ממתק שוקולד רך אחר. הפכו את ההכנה לפעילות מהנה עם הילדים על ידי הצבת קערות של מילויים ותנו לכל אחד להרכיב את העוגייה במו ידיו (מתכונים, אוכל)
מדוע הן נקראות "עוגיות טביעת אצבע"? ובכן, קל מאד לשים את האצבע על הסיבה לדבר: בגלל צורתן. בבסיסן הן פשוטות (וקלות להכנה), אך מילוי הגנאש במרכז לגמרי מקפיץ את טעם השוקולד העשיר שלהן ומוסיף קרמיות נחמדה (מתכונים, אוכל)
אם אי פעם התלבטתם בין אפיית עוגיות לבראוניז, יש לנו הכרעה בשבילכם: עוגיות השוקולד הדביקות והכה מושחתות הללו. הן עשויות מבצק שוקולד דחוס, עם נתחי שוקולד נוספים מעל וזילוף של מלח גס - שילוב מושלם של חלומות העוגיות-בראוניז שלכם (מתכונים, אוכל)
עוגיות שוקולד צ'יפס מסורתיות אינן צריכות שיפור, אבל לא נתנגד לקצת רענון בגזרה בדמות עוגיות השוקולד והשקדים הקלויים הללו, שהן ללא גלוטן, כאמור, אבל לגמרי לא מרגישות כך. ניתן לאפות אותן מיד לאחר הערבוב (ולמה שנכריח אתכם לחכות?). עם זאת, אנו מאוד אוהבים לצנן את הבצק לפחות שמונה שעות כדי שיקבל לחות. יש לכך השפעה כפולה: הטעם והמרקם משתפרים. כן, סבלנות היא לא הצד החזק שלנו, אבל נעשה הכל בשביל עוגיה משובחת (מתכונים, אוכל)
רק מקריאת רשימת הרכיבים שמהם עשויות העוגיות הללו, תקבלו חשק להכין אותן ולזלול. הן מתאימות במדויק לימים חורפיים קרים שבהם תטבלו אותן בקפה רותח, השוקולד ימס לתוך הכוס והביס, אוח, הוא יהיה פשוט מושלם (מתכונים, אוכל)
הכירו את הברוקיז: מתלבטים אם להכין עוגיות שוקולד צ'יפס או בראוניז? למה שלא תחברו ביניהם? מתכון לעוגיות בראוניז שוקולד ואגוזים - עיגולים מתוקים של אושר ממכר במרקם פאדג'י עסיסי, ובפנים - כל מה שטוב (מתכונים, אוכל)