כיכר השבת
ריחני וטעים

בלי לישה ובלי התפחה: לחם השום המהיר והטעים בעולם

השעה כבר מאוחרת, הילדים רעבים ומסתובבים לכם בין הרגליים, ואתם רק מחפשים רעיון לארוחת ערב שתהיה גם מהירה, גם קלה ובעיקר טעימה בטירוף. במקום להיכנס ללחץ מהמטבח או להתחיל ללוש בצקים שייקחו שעות, הכירו את הקיצור שיסגור לכם את הפינה במינימום מאמץ ומקסימום קריאות "וואו" (מאמע)

הסוד של המאפה הזה הוא בשיטת ה"שתי וערב". אנחנו לא פורסים את הלחם עד הסוף, אלא יוצרים בו חריצים שהופכים למעין "כיסים" קטנים שסופגים פנימה את כל הטוב הזה: חמאה, שום, ועשבי תיבול.

המצרכים:

  • 1 כיכר לחם שלמה (חלה של שבת, פרנה, או אפילו לחם אחיד).
  • 100 גרם חמאה מומסת.
  • 3-4 שיני שום כתושות טריות.
  • חופן פטרוזיליה קצוצה דק-דק.
  • קורט מלח גס.
  • 100 גרם גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת. (לא חובה)

הוראות הכנה:

החיתוך: חותכים את הלחם לאורך ולרוחב (כמו משבצות) אבל נזהרים לא לחתוך עד הבסיס. הלחם צריך להישאר מחובר מלמטה.

הרוטב: מערבבים את החמאה המומסת עם השום, הפטרוזיליה והמלח.

ההספגה: בעזרת כף או מברשת, מזלפים את הרוטב לתוך כל החריצים שיצרנו. אל תתקמצנו - שם נמצא כל הטעם!

הגבינה (אופציונלי): דוחפים את הגבינה המגוררת לתוך החריצים.

האפייה: עוטפים בנייר כסף ומכניסים לתנור חם (200 מעלות) ל-10 דקות. בדקה האחרונה פותחים את הנייר כדי לקבל קראנץ' זהוב.

טיפ זהב: אתם יכולים להשתמש בלחם שנשאר לכם מאתמול! החום והחמאה מחזירים לו את הטריות והופכים אותו לרך מבפנים ופריך מבחוץ כאילו הרגע יצא מהמאפייה.

סיומת: כשזה יוצא מהתנור, פשוט מניחים את הכיכר במרכז השולחן ונותנים לכל אחד לבצוע לעצמו קובייה ריחנית.

שיהיה לכולנו בתיאבון!

