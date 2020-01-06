השעה כבר מאוחרת, הילדים רעבים ומסתובבים לכם בין הרגליים, ואתם רק מחפשים רעיון לארוחת ערב שתהיה גם מהירה, גם קלה ובעיקר טעימה בטירוף.
במקום להיכנס ללחץ מהמטבח או להתחיל ללוש בצקים שייקחו שעות, הכירו את הקיצור שיסגור לכם את הפינה במינימום מאמץ ומקסימום קריאות "וואו" (מאמע)
המתכון הזה משתמש בקיצור דרך - בצק פיצה דק שנרכש בחנות. אם אין לכם בצק פיצה מקורר בהישג יד, גם פיתות ישנות יכולות לעבוד כאן - דרך מעולה להיפטר משאריות. עם זאת, תמיד מוטב ללכת על המקור לקבלת תוצאות טובות יותר (מתכונים, אוכל)
אם אתם חדשים ומהססים במטבח, נטולי זמן או סתם עצלנים, הנה דרך מהירה במיוחד להכנת לחם שום מופלא, כזאת שמונעת אסונות טרגיים כמו עיסוק ארוך בבצק הלחם כדי לגלות אחרי האפייה שהשום נשרף והרס הכל (מתכונים, אוכל)