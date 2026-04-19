המנה שסוגרת את יום ראשון: שקשוקה סמיכה, עשירה וריחנית במינימום מאמץ

יש שקשוקה מוכרת ויש את השקשוקה הזו - כזו שגורמת לכל מי שטועם ממנה לבקש את המתכון עוד לפני שהוא סיים את הביס הראשון. זה לא עוד סתם רוטב עגבניות עם ביצים, אלא שילוב מדויק של פלפלים בשרניים, תיבול עמוק וסוד אחד קטן בדמות גבינה שנמסה פנימה ומשנה את כל התמונה |הנה המתכון לארוחה הכי טעימה בגרסה עשירה וריחנית שתסגור לכם את הפינה של יום ראשון בסטייל אחר לגמרי (אוכל ומתכונים)

שקשוקה בגרסה המושקעת: השילוב המנצח של פלפלים, עגבניות ופטה (צילום: טלי בר)
סועדים5
זמן הכנה40 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 3 כפות שמן זית.
    • 2 פלפלים אדומים גדולים ובשרניים, חתוכים לרצועות דקות.
    • 1 בצל לבן גדול, קצוץ לקוביות.
    • 4 שיני שום חתוכות לפרוסות דקות.
    • 8-9 עגבניות בינוניות, בשלות מאוד, קצוצות לקוביות.
    • 1 כפית גדושה כמון (לא לוותר!).
    • 1 כף פפריקה מתוקה בשמן.
    • 6 ביצים.
    • 100 גרם גבינת פטה או בולגרית איכותית, מפוררת ביד.
    • מלח ופלפל שחור גרוס.
    • מעט פטרוזיליה קצוצה לפיזור מעל.

    איך אתם עושים את זה?

    הבסיס הקרמלי: מחממים שמן זית במחבת רחבה. מוסיפים את הבצל והפלפלים ומטגנים אותם בנחת כ-10-12 דקות. המטרה היא שהם יתרככו מאוד ויהפכו כמעט לריבה.

    פתיחת התבלינים: מוסיפים את השום, הכמון והפפריקה. מערבבים חצי דקה רק עד שכל הבית מתמלא בריח של תבלינים.

    הרוטב: מוסיפים את העגבניות הקצוצות, המלח והפלפל. מנמיכים את האש, מכסים את המחבת ומבשלים לפחות 20 דקות. מדי פעם מועכים את העגבניות עם גב הכף עד שמתקבל רוטב סמיך ומשגע.

    הוספת הביצים: יוצרים גומחות ברוטב, שוברים לתוכן את הביצים ומפזרים בנדיבות את פירורי הגבינה בכל המרווחים שבין הביצים.

    השלב הסופי: מכסים שוב ומבשלים עוד כמה דקות, עד שהחלבון יציב אבל החלמון עדיין רך ומחכה ללחם שלכם.

    כל מה שצריך עכשיו זה חלה טובה או לחם טרי, ופשוט להתחיל לנגב. השקשוקה הזו היא ההוכחה שלא צריך לעבוד קשה מדי כדי לקבל ארוחה טעימה.

    בתאבון!

    1
    שקשוקה לא מתאים ליום ראשון. תתעשתו.
    משה משיכון ה׳

