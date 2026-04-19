איך אתם עושים את זה?

הבסיס הקרמלי: מחממים שמן זית במחבת רחבה. מוסיפים את הבצל והפלפלים ומטגנים אותם בנחת כ-10-12 דקות. המטרה היא שהם יתרככו מאוד ויהפכו כמעט לריבה.

פתיחת התבלינים: מוסיפים את השום, הכמון והפפריקה. מערבבים חצי דקה רק עד שכל הבית מתמלא בריח של תבלינים.

הרוטב: מוסיפים את העגבניות הקצוצות, המלח והפלפל. מנמיכים את האש, מכסים את המחבת ומבשלים לפחות 20 דקות. מדי פעם מועכים את העגבניות עם גב הכף עד שמתקבל רוטב סמיך ומשגע.

הוספת הביצים: יוצרים גומחות ברוטב, שוברים לתוכן את הביצים ומפזרים בנדיבות את פירורי הגבינה בכל המרווחים שבין הביצים.

השלב הסופי: מכסים שוב ומבשלים עוד כמה דקות, עד שהחלבון יציב אבל החלמון עדיין רך ומחכה ללחם שלכם.

כל מה שצריך עכשיו זה חלה טובה או לחם טרי, ופשוט להתחיל לנגב. השקשוקה הזו היא ההוכחה שלא צריך לעבוד קשה מדי כדי לקבל ארוחה טעימה.

בתאבון!

