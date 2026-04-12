כיכר השבת
מאפה מנצח אחרי פסח

אל תזרקו את המים: הפטנט המטורף לבייגל הביתי הכי טוב שאכלתם

די, אפשר להכריז רשמית: הגעגוע למאפה אמיתי, כזה שבוצעים ביד והאדים יוצאים ממנו, הגיע לשיא. אז עזבו את הלחם האחיד - קבלו את המתכון שיהפוך את המטבח שלכם למאפיית בוטיק עם בייגל מושלם, קריספי בטירוף מבחוץ ורך כמו ענן מבפנים. הסוד הוא בטריק "מי תפוחי האדמה" שנותן מרקם משוגע, וזו בדיוק הפעילות שאתם והילדים צריכים כדי לחגוג את החזרה לחמץ (אוכל ומתכונים)

רך כמו ענן: הפטנט הפשוט שיהפוך את הבייגל שלכם למאפיית בוטיק (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות10
זמן הכנה45 דק'
רמת קושיבינוני
פרווה

מצרכים

    לבצק המנצח:

    • 1 תפוח אדמה בינוני (קלוף וחתוך לקוביות).
    • 2 כוסות מים (לבישול תפוח האדמה).
    • 1 כף גדושה שמרים יבשים.
    • 3 כפות סוכר (מחולקות).
    • 4 כוסות קמח כוסמין.
    • 1 כף מלח.
    • 1 ביצה שלמה + חלבון ביצה (את החלמון נשמור להברשה).
    • 3 כפות שמן.

    לציפוי (כיד המלך):

    • חלמון ביצה מהול בכפית מים קרים.
    • מלח גס, שומשום, קצח, בצל מיובש, שום גבישי או תערובת קינמון וסוכר.

    הוראות הכנה – שלב אחר שלב:

    1. הכנת "מי הקסם": מבשלים את קוביות תפוח האדמה במים עד לריכוך מלא. מסננים ושומרים בצד כוס אחת ממי הבישול. נותנים למים להצטנן מעט עד שהם פושרים.

    טיפ: את תפוח האדמה עצמו שמרו בצד לפירה או לסלט - אנחנו צריכים רק את המים!

    2. הפעלת השמרים: בקערה קטנה, מערבבים חצי כוס ממי תפוחי האדמה הפושרים עם השמרים וכף וחצי סוכר. מניחים לכמה דקות עד שהתערובת מתחילה לתסוס מעט.

    3. הלישה: בקערת המיקסר מניחים קמח ומלח. מוסיפים את תערובת השמרים, הביצה, החלבון, שארית מי תפוחי האדמה, שארית הסוכר והשמן. מעבדים בוו לישה במשך 8-10 דקות עד לקבלת בצק גמיש וחזק שחוזר לעצמו כשלוחצים עליו.

    4. התפחה: משמנים קלות את הבצק, מניחים בקערה ומכסים (מומלץ לעטוף בשקית ניילון גדולה ומעליה מגבת). מתפיחים במקום חמים כשעה וחצי, עד שהבצק מכפיל את נפחו.

    5. עיצוב הבייגלים: מחלקים את הבצק לכדורים. יוצרים מכל כדור "נחש" ארוך (באורך של כ-17 ס"מ) וסוגרים אותו לצורת חישוק. זה השלב הכי כיפי לילדים! הדקו היטב את הקצוות כדי שהצורה תישמר. מניחים את החישוקים על נייר אפייה משומן למנוחה של 10 דקות.

    6. האמבטיה הרותחת: מרתיחים סיר גדול עם מים. מחליקים פנימה בעדינות 2-3 בייגלים בכל פעם. מבשלים 2 דקות מכל צד. מוציאים בעזרת כף מחוררת ישירות לתבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה.

    7. ציפוי ואפייה: מחממים תנור ל-220 מעלות. מברישים כל בייגל בחלמון הביצה המהול במים ומפזרים את התוספות שאוהבים. אופים במשך 20-25 דקות עד שהבייגלים מקבלים גוון שחום-זהב עמוק ומפתה.

    בתאבון! מומלץ להגיש חם עם גבינת שמנת, סלמון או סלט ירקות עשיר. מכיוון שהבייגלים טבעיים ללא חומרים משמרים, כדאי לשמור אותם בשקית אטומה מיד לאחר שהתקררו.

    אהבתם? שתפו בתגובות!

    האם הכתבה עניינה אותך?

    כן (100%)

    לא (0%)

    הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

    עקבו אחרינו ב -Google News

    תוכן שאסור לפספס:

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    כיכר השבת
    RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

    חדשות ואקטואליה

    חדשות
    חרדים
    ברנז´ה

    תוכניות

    VOD
    פודקאסטים

    מיוחדים

    תפילות
    דעות
    יהדות
    משפחה

    פנאי

    בית וסטייל
    אוכל ומתכונים
    תיירות
    מוזיקה
    רכב ותחבורה
    דיגיטל

    מאמרים

    מגזינים
    מאמע

    בריאות וכלכלה

    צרכנות
    בריאות
    כלכלה
    כיכר העיר

    כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

    מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר