אל תזרקו את המים: הפטנט המטורף לבייגל הביתי הכי טוב שאכלתם

1 תפוח אדמה בינוני (קלוף וחתוך לקוביות).

2 כוסות מים (לבישול תפוח האדמה).

1 כף גדושה שמרים יבשים.

3 כפות סוכר (מחולקות).

4 כוסות קמח כוסמין.

1 כף מלח.

1 ביצה שלמה + חלבון ביצה (את החלמון נשמור להברשה).

3 כפות שמן.

לציפוי (כיד המלך):

הטעות שכולם עושים בבצק והדרך לחלת מפתח גבוהה ומבריקה במיוחד טלי בר | 09.04.26

חלמון ביצה מהול בכפית מים קרים.

מלח גס, שומשום, קצח, בצל מיובש, שום גבישי או תערובת קינמון וסוכר.

הוראות הכנה – שלב אחר שלב:

1. הכנת "מי הקסם": מבשלים את קוביות תפוח האדמה במים עד לריכוך מלא. מסננים ושומרים בצד כוס אחת ממי הבישול. נותנים למים להצטנן מעט עד שהם פושרים.

טיפ: את תפוח האדמה עצמו שמרו בצד לפירה או לסלט - אנחנו צריכים רק את המים!

2. הפעלת השמרים: בקערה קטנה, מערבבים חצי כוס ממי תפוחי האדמה הפושרים עם השמרים וכף וחצי סוכר. מניחים לכמה דקות עד שהתערובת מתחילה לתסוס מעט.

3. הלישה: בקערת המיקסר מניחים קמח ומלח. מוסיפים את תערובת השמרים, הביצה, החלבון, שארית מי תפוחי האדמה, שארית הסוכר והשמן. מעבדים בוו לישה במשך 8-10 דקות עד לקבלת בצק גמיש וחזק שחוזר לעצמו כשלוחצים עליו.

4. התפחה: משמנים קלות את הבצק, מניחים בקערה ומכסים (מומלץ לעטוף בשקית ניילון גדולה ומעליה מגבת). מתפיחים במקום חמים כשעה וחצי, עד שהבצק מכפיל את נפחו.

5. עיצוב הבייגלים: מחלקים את הבצק לכדורים. יוצרים מכל כדור "נחש" ארוך (באורך של כ-17 ס"מ) וסוגרים אותו לצורת חישוק. זה השלב הכי כיפי לילדים! הדקו היטב את הקצוות כדי שהצורה תישמר. מניחים את החישוקים על נייר אפייה משומן למנוחה של 10 דקות.

6. האמבטיה הרותחת: מרתיחים סיר גדול עם מים. מחליקים פנימה בעדינות 2-3 בייגלים בכל פעם. מבשלים 2 דקות מכל צד. מוציאים בעזרת כף מחוררת ישירות לתבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה.

7. ציפוי ואפייה: מחממים תנור ל-220 מעלות. מברישים כל בייגל בחלמון הביצה המהול במים ומפזרים את התוספות שאוהבים. אופים במשך 20-25 דקות עד שהבייגלים מקבלים גוון שחום-זהב עמוק ומפתה.

בתאבון! מומלץ להגיש חם עם גבינת שמנת, סלמון או סלט ירקות עשיר. מכיוון שהבייגלים טבעיים ללא חומרים משמרים, כדאי לשמור אותם בשקית אטומה מיד לאחר שהתקררו.

