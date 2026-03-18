תפוחי אדמה בינוניים (שטופים היטב - הקליפה אכילה, מזינה וטעימה מאוד!)

למילוי: חמאה, גבינה צהובה מגורדת, קוטג', טונה, או שמן זית ומלח גס.

הוראות הכנה צעד אחר צעד (אל תפספסו את שלב 4!):

ניקוי יסודי: מכיוון שאוכלים את תפוח האדמה עם הקליפה, שטפו אותו היטב תחת הברז ושפשפו עם סקוץ' נקי כדי להסיר כל גרגר חול.

הכנה לבישול: קחו מזלג ודקרו את תפוח האדמה 5-6 פעמים מכל הצדדים. החורים האלו קריטיים - הם מאפשרים לאדים לצאת ומונעים מתפוח האדמה להתפוצץ במיקרו.

הבישול: הניחו את תפוחי האדמה על צלחת (בלי נייר כסף!) והפעילו את המיקרוגל על עוצמה גבוהה ל-8 עד 10 דקות (ל-3 יחידות בינוניות).

איך יודעים שזה מוכן? נועצים סכין במרכז. אם היא נכנסת בקלות כמו לחמאה - סיימתם את הבישול.

סוד הריכוך (שלב ה"השריה"): אל תחתכו את תפוח האדמה מיד! הוציאו אותו מהמיקרוגל ועטפו אותו במגבת מטבח נקייה או במגבת נייר ל-2 דקות. החום שנאגר בפנים ממשיך לבשל את הליבה שלו והופך אותה לנימוחה במיוחד.

ההגשה: חצו את תפוח האדמה לאורך, מעכו מעט את הפנים עם מזלג ודחפו פנימה את המילוי. ניתן להכניס כל מה שיש בבית ואתם אוהבים. החום הטבעי כבר ימיס את הגבינות.

קונספט: ללא מיקרוגל

מי שנמנע מבישול במיקרוגל מטעמי בריאות או למי שאין מיקרוגל ניתן להכין את המנה בתנור או בסיר:

בתנור: עוטפים בנייר כסף ואופים שעה על 200 מעלות.

בסיר: מבשלים במים רותחים עם הקליפה כ-25 דקות עד לריכוך מלא, מסננים וממלאים.

טיפ זהב: בערב פסח, כשכולם לחוצים, הגישו את זה לילדים בתוך צלחת חד פעמית עם כף גדושה של קוטג' בצד וסגרתם ארוחת מלכים בלי פירור של חמץ ובלי טיפה של לכלוך.

בתאבון!

