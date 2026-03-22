הסוד ללביבות כרובית קריספיות בטירוף שכולם יבקשו את המתכון

לביבות כרובית קריספיות בטירוף עם מורן פינטו - צפו (צילום: כיכר השבת)
סועדים5
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה
מצרכים
- חבילת כרובית קפואה
- 3 ביצים
- 1 כוס קמח
- מלח
- פלפל
- 200 גר גבינה צהובה (אופציונלי)
- פירורי לחם זהובים
אופן ההכנה:
בסיר עם מים שולקים ל-10 דק את הכרוביות ומסננים.
במעבד מזון או עם סכין חדה קוצצים את הכרובית גס.
מוסיפים ביצים, קמח, תיבול ומערבבים יחד.
מחממים במחבת שמן לטיגון חצי עמוק.
מגלגלים לביבה מהתערובת מגלגלים את הלביבה בפירורים ומכניסים לטיגון
מטגנים עד הזהבה יפה מ-2 הצדדים.
מגישים עם גבינה או טחינה וסלט.
בתאבון!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות