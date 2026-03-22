הסוד ללביבות כרובית קריספיות בטירוף שכולם יבקשו את המתכון

כשמורן פינטו נכנסה למטבח של "מבשלים בכיכר" עם חבילת כרובית קפואה, אף אחד לא דמיין שזה ייגמר בצלחת של לביבות זהובות שאי אפשר להפסיק לנשנש. השילוב בין המעטפת הקריספית ללב הגבינתי הנימוח יוצר ביס מושלם שסוגר לכם ארוחת ערב משפחתית במינימום כלים ומקסימום מחמאות. צפו וגלו כמה זה קל לשחזר את הקסם הזה אצלכם בבית (אוכל ומתכונים)

סועדים5
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
חלבי / פרווה

מצרכים

    • חבילת כרובית קפואה
    • 3 ביצים
    • 1 כוס קמח
    • מלח
    • פלפל
    • 200 גר גבינה צהובה (אופציונלי)
    • פירורי לחם זהובים

    אופן ההכנה:

    בסיר עם מים שולקים ל-10 דק את הכרוביות ומסננים.

    במעבד מזון או עם סכין חדה קוצצים את הכרובית גס.

    מוסיפים ביצים, קמח, תיבול ומערבבים יחד.

    מחממים במחבת שמן לטיגון חצי עמוק.

    מגלגלים לביבה מהתערובת מגלגלים את הלביבה בפירורים ומכניסים לטיגון

    מטגנים עד הזהבה יפה מ-2 הצדדים.

    מגישים עם גבינה או טחינה וסלט.

    בתאבון!

