הטעות שכולם עושים בבצק והדרך לחלת מפתח גבוהה ומבריקה במיוחד

עברנו את פסח, מיצינו עם המצות, ועכשיו, רגע לפני שחוזרים לשגרה המבורכת, מחכה לנו השבת המיוחדת שאחרי החג. המסורת של אפיית 'חלת מפתח, המהווה סגולה לפרנסה טובה, היא ההזדמנות של כולנו לחזור למטבח החמץ עם תפילה בלב וריח משכר של שמרים באוויר.
בין אם אתם אופים ותיקים ובין אם אתם עושים את הצעדים הראשונים בבצק, הנה המדריך המלא שיבטיח שהחלה שלכם תצא לא רק מרשימה, אלא גם רכה כמו ענן.
הטיפים המקצועיים לבצק מנצח
- קמח ייעודי: כדאי להשתמש בקמח לחם עשיר בחלבון.
- הסדר קובע: השמרים לא אוהבים מפגש ישיר עם מלח. התחילו עם הקמח, השמרים, המים והסוכר. רק אחרי כמה דקות של לישה, כשהגלוטן מתחיל להתעורר, הוסיפו את המלח והשמן. השומן יעטוף את הבצק וישמור עליו רך לאורך זמן.
- לישה ארוכה: אל תתעצלו. בצק שמרים זקוק ל-10 עד 12 דקות של לישה במיקסר על מהירות נמוכה. הבצק מוכן כשהוא חלק, גמיש ועובר את "מבחן החלון" (נמתח לדקיקות בלי להקרע).
- הברשה כפולה: כולם רוצים את הצבע השחום והמבריק הזה. הסוד הוא להבריש בביצה פעמיים: פעם אחת מיד אחרי העיצוב, ופעם נוספת ממש רגע לפני הכניסה לתנור.
- אדים בתנור: טיפ של אלופים - שימו תבנית קטנה עם מים רותחים בתחתית התנור בדקות הראשונות של האפייה. האדים ייתנו לחלה קרום דק ומושלם.
- צינון: הוצאתם מהתנור? העבירו מיד לרשת צינון כדי שהתחתית לא תזיע ותישאר פריכה.
כך תעצבו את חלת המפתח (לפני האפייה)
כדי לקבל צורה מושלמת של מפתח שנראה כאילו יצא מקונדיטוריה, נשתמש בטריק התבניות:
- מכינים את ה"ראש": קולעים חלה מצמה (3 או 4 רצועות) ומניחים אותה בתוך תבנית עגולה. כדי שיישאר חור יפה באמצע המפתח, מניחים במרכז התבנית כוס חסינת אש או כלי עגול משומן. פותחים פתח בתבנית לחיבור עם החלק השני של החלה.
- מכינים את ה"גוף": קולעים חלה נוספת ומניחים אותה בתוך תבנית אינגליש קייק, אבל שימו לב: משאירים את הקצוות פתוחים.
- החיבור: מצמידים את שתי התבניות ומחברים את קצה הבצק של חלת האינגליש קייק אל הבצק שבתבנית העגולה. צובטים בעדינות את נקודת החיבור כדי שהן יאפו כיחידה אחת מגובשת.
- שיניים למפתח: אפשר להוסיף שאריות בצק קטנות בקצה האינגליש קייק כדי ליצור את ה"שיניים" של המפתח.
חשוב מאוד:
זכרו לשמן היטב את התבניות בעזרת מרגרינה, לפני הכנסת הבצק; זה יבטיח שהחלות יחולצו בקלות לאחר האפייה ויישארו שלמות ויפות בלי להיקרע.
המתכון המנצח לחלת השבת
המצרכים לבצק:
- 1 ק"ג +2 כוסות קמח
- 2 כפות שמרים
- 1/4 1 כוס סוכר
- 3/4 1 כף מלח
- 2 ביצים
- 3/4 כוס שמן
- 3 כוס מים
לציפוי
- ביצה
- חצי חבילת סוכר וניל
אופן ההכנה:
- בקערת המיקסר מערבבים קמח, שמרים, סוכר ומים. מתחילים בלישה איטית.מוסיפים את הביצים והשמן וממשיכים ללוש כ-5 דקות.
- מוסיפים את המלח וממשיכים בלישה עוד 5-7 דקות עד שהבצק חלק וגמיש.
- מתפיחים בקערה משומנת כשעה וחצי (או לילה במקרר לטעם עמוק יותר) עד להכפלת הנפח.
- מעצבים את חלת המפתח לפי שיטת התבניות שהסברנו, מברישים בביצה טרופה מעורבבת עם סוכר וניל.
- התפחה שנייה: נותנים לחלה המעוצבת לנוח עוד 40 דקות - זה קריטי לאווריריות!מברישים שוב בביצה ואופים ב-180 מעלות כ-25-30 דקות, עד להזהבה עמוקה.
שתהיה לכולנו חזרה טובה לשגרה, קיץ בריא, שבת שלום ופרנסה בשפע!
