הגיע הזמן להחזיר למטבח את הריח המשכר שכולנו התגעגענו אליו, אבל הפעם אל תסתפקו ב"עוד חלה". יש כמה טריקים קטנים של קונדיטורים: מהסדר המדויק של המלח ועד לשיטת התבניות המבריקה, שיהפכו את חלת המפתח שלכם לכזו שלא רק נראית כמו מיליון דולר, אלא נשארת רכה ועננית גם ביום ראשון. נכנסנו למטבח כדי לפצח את הסודות שהופכים בצק שמרים רגיל ליצירת אמנות מבריקה ומושלמת, והתוצאה לפניכם (אוכל ומתכונים, מאמע)
בשבת שאחרי חג הפסח נהוג לקלוע חלה בצורת מפתח כסגולה לפרנסה - ועל הדרך להרוויח גם הפרשת חלה. ובימים כאלה, מי יכול לסרב לצינורות של שפע? מתכון לחלת מפתח אוורירית וריחנית של מורן פינטו. מדריך וידאו (מתכונים לשבת, אוכל)
בשבת שאחרי הפסח נהוג לאפות חלת מפתח כסגולה לפרנסה, ואם כבר סגולה, למה לא להמתיק אותה עוד קצת? בלוגרית האוכל והצלמת אושרית אברג'יל עם מפתח מתוק במיוחד שעשוי מסינבונים אישיים - שבלולי שמרים במילוי קינמון וזיגוג שוקולד לבן חלומי (מתכונים, אוכל)