הסלמון הצבעוני והמרשים של מורן פינטו (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות4
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- סלמון עגבניות צבעוני
- 4 פילה סלמון
- 20 עגבניות שרי בצבעים שונים
- 10 שיני שון שלמות
- עלי בזיליקום
- מלח
- פלפל
אופן ההכנה:
טיגון העגבניות: מחממים שמן במחבת רחבה. מכניסים את עגבניות השרי כשהן שלמות. בעזרת מזלג או סכין, דוקרים אותן מעט כדי שיפרישו נוזלים בזמן הטיגון.
הוספת השום: מוסיפים למחבת את שיני השום השלמות ומקפיצים אותן יחד עם העגבניות למשך דקה-שתיים.
סידור הדג: מניחים את נתחי הסלמון בתוך המחבת (בין העגבניות). מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.
בישול ראשוני: מכסים את המחבת ומבשלים על אש בינונית במשך 10 דקות.
תיבול סופי: קורעים את עלי הבזיליקום בצורה גסה ומפזרים מעל הדגים והעגבניות.
סיום הבישול: מכסים שוב, מנמיכים את האש ומבשלים 10 דקות נוספות.
מגישים חם.
