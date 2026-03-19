שמים הכל במחבת וזה מוכן: הסלמון הצבעוני והמרשים של מורן פינטו

הפעם ב'מבשלים בכיכר', מורן פינטו מראה לכם איך הופכים מחבת אחת לארוחה הכי מרשימה וטעימה שתגישו השבוע. בלי טכניקות מסובכות ובלי ערימות של כלים בכיור: רק חומרי גלם מעולים ו-5 דקות של עבודה, אז לפני שאתם רצים להדליק את האש, צפו במורן מסבירה איך בדיוק מגיעים לתוצאה המושלמת הזו. זהירות, זה ממכר! (אוכל ומתכונים)

מנות/יחידות4
זמן הכנה25 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • סלמון עגבניות צבעוני
    • 4 פילה סלמון
    • 20 עגבניות שרי בצבעים שונים
    • 10 שיני שון שלמות
    • עלי בזיליקום
    • מלח
    • פלפל

    אופן ההכנה:

    טיגון העגבניות: מחממים שמן במחבת רחבה. מכניסים את עגבניות השרי כשהן שלמות. בעזרת מזלג או סכין, דוקרים אותן מעט כדי שיפרישו נוזלים בזמן הטיגון.

    הוספת השום: מוסיפים למחבת את שיני השום השלמות ומקפיצים אותן יחד עם העגבניות למשך דקה-שתיים.

    סידור הדג: מניחים את נתחי הסלמון בתוך המחבת (בין העגבניות). מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.

    בישול ראשוני: מכסים את המחבת ומבשלים על אש בינונית במשך 10 דקות.

    תיבול סופי: קורעים את עלי הבזיליקום בצורה גסה ומפזרים מעל הדגים והעגבניות.

    סיום הבישול: מכסים שוב, מנמיכים את האש ומבשלים 10 דקות נוספות.

    מגישים חם.

