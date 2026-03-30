שוכחים אותו על האש לשעתיים: העוף הכי רך שתאכלו בפסח הזה, באחריות!

תדמיינו ניחוח משכר של שום ושומר מקורמל שמתפשט בבית, ועוף כל כך רך שהוא פשוט נופל מהעצם בנגיעת מזלג | מורן פינטו חושפת ב'מבשלים בכיכר' את הקסם של פסח: אפס מאמץ, מינימום מרכיבים ותוצאה שתגרום לאורחים שלכם לבקש את המתכון עוד לפני המנה העיקרית. צפו עכשיו בסרטון וגלו איך הופכים סיר פשוט ליצירת מופת חגיגית! (אוכל ומתכונים)

  • 4 כרעי עוף
  • 4 שומר גדולים חתוכים
  • 10 שיני שום
  • מלח
  • פלפל

אופן ההכנה:

צריבת העוף: בסיר סוטאז' (סיר רחב ונמוך) מחממים מעט שמן. מניחים את כרעי העוף ומטגנים אותן משני הצדדים עד לקבלת גוון זהוב ושחום יפה.

סידור הסיר: מוסיפים את רבעי השומר סביב העוף וברווחים שביניהם. מפזרים את שיני השום השלמות מעל הכל.

תיבול: בוזקים מלח ופלפל שחור בנדיבות על העוף והירקות.

בישול איטי: מכסים את הסיר במכסה אטום (אין צורך להוסיף מים!). מנמיכים את הלהבה לאש קטנה מאוד ומבשלים כ-שעתיים. הנוזלים של השומר והעוף ייצרו רוטב עשיר ומקורמל מעצמם.

בתאבון!

פסח כשר ושמח!

את השומר צריך להשרות היטב לפני ששמים בסיר, לא???
נראה מעולה

