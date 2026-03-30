העוף והשומר של מורן פינטו: 5 דקות עבודה ושיא המחמאות בליל הסדר - צפו (צילום: כיכר השבת)
אופן ההכנה:
צריבת העוף: בסיר סוטאז' (סיר רחב ונמוך) מחממים מעט שמן. מניחים את כרעי העוף ומטגנים אותן משני הצדדים עד לקבלת גוון זהוב ושחום יפה.
סידור הסיר: מוסיפים את רבעי השומר סביב העוף וברווחים שביניהם. מפזרים את שיני השום השלמות מעל הכל.
תיבול: בוזקים מלח ופלפל שחור בנדיבות על העוף והירקות.
בישול איטי: מכסים את הסיר במכסה אטום (אין צורך להוסיף מים!). מנמיכים את הלהבה לאש קטנה מאוד ומבשלים כ-שעתיים. הנוזלים של השומר והעוף ייצרו רוטב עשיר ומקורמל מעצמם.
בתאבון!
פסח כשר ושמח!
