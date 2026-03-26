קל, חגיגי וממכר: השף חושף את מנת הסלמון המושלמת לפסח

מעטפת פסטו קטיפתית וסלמון עסיסי: המתכון שיטריף לכם את החושים - צפו (צילום: כיכר השבת)
מנות/יחידות10
זמן הכנה14 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
לפסטו:
- צרור עלי בזיליקום טריים
- כוס שמן אגוזים
- כוס אגוזי מלך או צנוברים
- מלח
לדג:
- 10 מנות פילה סלמון טרי
- מעט מלח
- מיץ מחצי לימון
אופן ההכנה
1. הכנת הפסטו:
מניחים בתוך מעבד מזון או בכלי גבוה המיועד לבלנדר מוט את כל מרכיבי הפסטו: הבזיליקום, שמן האגוזים, האגוזים והמלח. טוחנים היטב עד לקבלת מרקם אחיד וחלק.
2. תיבול ראשוני:
מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומסדרים עליה את נתחי הסלמון. מזלפים מעל הדגים את מיץ הלימון ומפזרים מעט מלח.
3. הלבשת הדג:
מורחים שכבה נדיבה של הפסטו שהכנו על כל נתח דג, כך שיכסה את החלק העליון בצורה אחידה.
4. אפייה:
מחממים תנור מראש ל-195°C. מכניסים את התבנית לאפייה קצרה ומדויקת של 9 דקות בלבד.
בתאבון!
