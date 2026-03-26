קל, חגיגי וממכר: השף חושף את מנת הסלמון המושלמת לפסח

מעטפת פסטו קטיפתית וסלמון עסיסי: המתכון שיטריף לכם את החושים - צפו ( צילום: כיכר השבת )

לפסטו:

צרור עלי בזיליקום טריים

כוס שמן אגוזים

כוס אגוזי מלך או צנוברים

מלח

לדג:

10 מנות פילה סלמון טרי

מעט מלח

מיץ מחצי לימון

אופן ההכנה

1. הכנת הפסטו:

מניחים בתוך מעבד מזון או בכלי גבוה המיועד לבלנדר מוט את כל מרכיבי הפסטו: הבזיליקום, שמן האגוזים, האגוזים והמלח. טוחנים היטב עד לקבלת מרקם אחיד וחלק.

2. תיבול ראשוני:

מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומסדרים עליה את נתחי הסלמון. מזלפים מעל הדגים את מיץ הלימון ומפזרים מעט מלח.

3. הלבשת הדג:

מורחים שכבה נדיבה של הפסטו שהכנו על כל נתח דג, כך שיכסה את החלק העליון בצורה אחידה.

4. אפייה:

מחממים תנור מראש ל-195°C. מכניסים את התבנית לאפייה קצרה ומדויקת של 9 דקות בלבד.

בתאבון!

