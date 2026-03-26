כיכר השבת
מבשלים בכיכר במתכון פסחי

קל, חגיגי וממכר: השף חושף את מנת הסלמון המושלמת לפסח

השף חיים בורנשטיין נכנס למטבח של "מבשלים בכיכר" עם המנה שתסגור לכם את הפינה הכי יוקרתית בליל הסדר: נתחי סלמון בשרניים שנמסים בפה תחת מעטפת פסטו אגוזים קטיפתית וריחנית. בקושי עשר דקות עבודה, ניחוח משכר של בזיליקום טרי בכל הבית, ויש לכם מנה עיקרית שפשוט אי אפשר להפסיק ליישר מהתבנית (אוכל ומתכונים)

מעטפת פסטו קטיפתית וסלמון עסיסי: המתכון שיטריף לכם את החושים - צפו
מנות/יחידות10
זמן הכנה14 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לפסטו:

    • צרור עלי בזיליקום טריים
    • כוס שמן אגוזים
    • כוס אגוזי מלך או צנוברים
    • מלח

    לדג:

    • 10 מנות פילה סלמון טרי
    • מעט מלח
    • מיץ מחצי לימון

    אופן ההכנה

    1. הכנת הפסטו:

    מניחים בתוך מעבד מזון או בכלי גבוה המיועד לבלנדר מוט את כל מרכיבי הפסטו: הבזיליקום, שמן האגוזים, האגוזים והמלח. טוחנים היטב עד לקבלת מרקם אחיד וחלק.

    2. תיבול ראשוני:

    מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומסדרים עליה את נתחי הסלמון. מזלפים מעל הדגים את מיץ הלימון ומפזרים מעט מלח.

    3. הלבשת הדג:

    מורחים שכבה נדיבה של הפסטו שהכנו על כל נתח דג, כך שיכסה את החלק העליון בצורה אחידה.

    4. אפייה:

    מחממים תנור מראש ל-195°C. מכניסים את התבנית לאפייה קצרה ומדויקת של 9 דקות בלבד.

    בתאבון!

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

    1
    נראה טעים מאוד מאוד זה מעניין תודה רבה
    מוישי

