השף חיים בורנשטיין הוא שף מקצועי ומגיש תכניות בישול באתר כיכר השבת, המתמחה בהנגשת עולם הבישול לקהל הרחב. בורנשטיין מוביל שתי תכניות מרכזיות: "מבשלים בכיכר" ו"בעזרת השף", בהן הוא משתף בידע מקצועי, מתכונים מנצחים וטיפים מעשיים שהופכים את הבישול לחוויה נגישה ומהנה. גישתו המיוחדת מתבססת על עקרון "בקלי קלות" - יצירת מנות טעימות ומרשימות ללא צורך בניסיון רב או ציוד מורכב.

בתכניותיו, השף חיים בורנשטיין מציג מגוון רחב של מתכונים המותאמים לאורח החיים המודרני, תוך דגש על פשטות וזמינות. הוא מלמד את הצופים טכניקות בישול בסיסיות ומתקדמות, חולק סודות מקצועיים מעולם המטבח, ומסביר כיצד להשיג תוצאות מושלמות גם בתנאי בית. התכניות שלו מתאפיינות בהסברים ברורים, הדגמות מפורטות וגישה ידידותית המעודדת גם טבחים מתחילים לנסות מתכונים חדשים.

"מבשלים בכיכר" היא תכנית הדגל של השף בורנשטיין, המתמקדת במתכונים עונתיים, מנות לשבת ולחגים, ומאכלים יומיומיים שמתאימים למשפחות. התכנית מציעה פתרונות מעשיים לארוחות משפחתיות, כולל טיפים לחיסכון בזמן ובכסף, דרכים לשימוש חכם בשאריות מזון, והצעות לתפריטים מאוזנים. כל פרק בתכנית מלווה בהסברים מפורטים על תהליך ההכנה, רשימת מצרכים נגישה וטיפים להצלחה מובטחת.

תכנית "בזרת השף" מציעה זווית שונה ומתמקדת בטיפים מקצועיים קצרים וממוקדים. בפורמט תמציתי, השף חיים בורנשטיין חולק עצות זהב למטבח: איך לבחור מוצרים איכוtiים, דרכים לשמירה נכונה על מזון, טכניקות חיתוך מקצועיות, ופתרונות לבעיות נפוצות במטבח. התכנית מיועדת למי שמחפש ידע מרוכז ומעשי שניתן ליישם מיד.

הגישה הפדגוגית של השף בורנשטיין מדגישה את החשיבות של הבנת העקרונות הבסיסיים של בישול, ולא רק ביצוע מכני של מתכונים. הוא מסביר את הסיבות מאחורי כל שלב בתהליך, מלמד איך להתאים מתכונים לטעם אישי ולמצרכים זמינים, ומעודד יצירתיות במטבח. גישה זו מאפשרת לצופים לפתח ביטחון עצמי ולהפוך לטבחים עצמאיים ומיומנים.

תכניות הבישול של השף חיים בורנשטיין בכיכר השבת הפכו למשאב פופולרי עבור אלפי משפחות המחפשות השראה ומקצועיות במטבח. השילוב בין ידע מקצועי, הנגשה ברורה וגישה מעשית הופך את התכניות למדריך אמין לכל מי שרוצה לשפר את כישורי הבישול שלו. המתכונים והטיפים שהוא משתף זוכים לתגובות חיוביות ומיושמים במטבחים רבים ברחבי הארץ.