הגיע הזמן להחזיר למטבח את הריח המשכר שכולנו התגעגענו אליו, אבל הפעם אל תסתפקו ב"עוד חלה". יש כמה טריקים קטנים של קונדיטורים: מהסדר המדויק של המלח ועד לשיטת התבניות המבריקה, שיהפכו את חלת המפתח שלכם לכזו שלא רק נראית כמו מיליון דולר, אלא נשארת רכה ועננית גם ביום ראשון. נכנסנו למטבח כדי לפצח את הסודות שהופכים בצק שמרים רגיל ליצירת אמנות מבריקה ומושלמת, והתוצאה לפניכם (אוכל ומתכונים, מאמע)
5 מתכונים שיהפכו את השבת שלכם לטעימה ומענגת: מקדירת הבשר עסיסית, דרך מאפה בצק עלים יפהפה, חלה מגניבה שמתחלקת להרבה לחמניות אישיות, תוספת של אורז עם אטריות וירקות ועד קינוח שוקולדי מהיר במיוחד (מתכונים לשבת, אוכל)
השבת החלטתי להכין חלה גדולה מ-3 רצועות, שנאפית בתבנית מלבנית מאורכת - ממש כמו זו שהיינו קונים במאפייה או במכולת בימים עברו. כבר עשיתי זאת לא מכבר, אך הפעם הכנסתי את כל כמות הבצק לתבנית אחת והתוצאה: חלה ענקית ממדים, תפוחה וטעימה טעימה, שהרשימה את כל הסועדים (מתכונים, אוכל)
הושענא רבא זהו יום גמר חיתום הדין והיום האחרון בו טובלים את החלה או הלחם בדבש - והנה דרך יפהפייה לציין זאת: מלי יהודיוף עם מתכון לחלת דבש נתלשת מצופה בסירופ סוכר ושקדים פרוסים. החלה מורכבת מלחמניות עגולות צפופות שניתן לשדרג אותן לצורת רימונים מרשימה (מתכונים לחגים, אוכל)
כי אין כמו להכין חלות שממלאות את הבית בריח משגע - אז אספנו לכם 6 מתכונים לחלות מעולות, כל אחת בדרכה: חלה קלאסית, חלה בקליעה עגולה, חלה מתוקה, חלה אמריקאית ו-2 חלות עם מילויים מפתיעים לאמיצים שבינינו (מתכונים, אוכל)
מתכון "לגזור, לשמור ולשנן היטב בכל שבוע מחדש" לחלות מדהימות לשבת: רכות מבפנים ואקסטרה פריכות מבחוץ בזכות התוספת הזו של מלי יהודיוף לבצק: טחינה גולמית. היא אינה מורגשת בטעם, אלא רק במרקם המושלם (מתכונים לשבת, אוכל)
הפעם הראשונה שנתקלתי בחלות הגבוהות והמרשימות האלה, היתה ברחובות ברוקלין בניו-יורק, באחד מימי שישי. חלונות הראווה שם עמוסים בחלות מהסוג הזה, בכל הגדלים. מיד הבנתי שזו הצורה האליפטית של התבנית, שגם משנה את מרקם החלה וגורמת לה לקבל אווריריות מדהימה (מתכונים, אוכל)
בעוד שלושה ימים יחול חג מתן תורה, שבו נוהגים לאכול מטעמים חלביים ולטרוח בהכנתם במשך שבועות ארוכים. כולנו רגילים ללכת על הבסיסיים ביותר (ואין בזה פסול, כן?): בלינצ'ס, פיצות, פסטות מוקרמות וכדומה. השנה, צאו מהמסגרת והכינו את החלה המיוחדת הזאת של חסי סגל שככל הנראה, תתחסל במהירות הבזק (מתכונים, אוכל)
בשבת שאחרי חג הפסח נהוג לקלוע חלה בצורת מפתח כסגולה לפרנסה - ועל הדרך להרוויח גם הפרשת חלה. ובימים כאלה, מי יכול לסרב לצינורות של שפע? מתכון לחלת מפתח אוורירית וריחנית של מורן פינטו. מדריך וידאו (מתכונים לשבת, אוכל)
חלות לשבת הן מצווה בפני עצמה. אנחנו רוצים אותן רכות ואווריריות, עדיף עם נגיעת חום שתוסיף להן קריספיות טובה, כזו שתגרום לנו לשלוף את הסלטים ולנגב בששון כבר בערב שבת. ובכן, המתכון הזה עונה על כל ההגדרות הנ"ל. הפשילו שרוולים (מתכונים לשבת, אוכל)
נכון, ט"ו בשבט חלף ועבר לו, אבל הפירות היבשים עדיין כאן ואנחנו עומדים לנצל אותם כראוי: מתכון לחלה עם פירות יבשים ואגוזים - תוספות קראנצ'יות מתוקות וריח חלות שעוטף את הבית. מי צריך יותר מזה? (מתכונים לשבת, שיווקי)