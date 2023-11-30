די, אפשר להכריז רשמית: הגעגוע למאפה אמיתי, כזה שבוצעים ביד והאדים יוצאים ממנו, הגיע לשיא. אז עזבו את הלחם האחיד - קבלו את המתכון שיהפוך את המטבח שלכם למאפיית בוטיק עם בייגל מושלם, קריספי בטירוף מבחוץ ורך כמו ענן מבפנים. הסוד הוא בטריק "מי תפוחי האדמה" שנותן מרקם משוגע, וזו בדיוק הפעילות שאתם והילדים צריכים כדי לחגוג את החזרה לחמץ (אוכל ומתכונים)
אין הרבה דברים שיכולים להתחרות בבייגל שחום וחם שיצא הרגע מהתנור, אז הנה מתכון לבייגל אמריקאי מושלם - פריך מבחוץ ורך ולעיס מבפנים, עם מגוון ציפויים מעל. רק אל תשכחו להכין המון גבינת שמנת קרמית בצד (מתכונים, אוכל)
לפני כמה ימים הכנתי באגט חלומי ללא לישה, על פי מתכון מעולה של חברה והוקסמתי. חפרתי קצת בנושא כמו שאני אוהבת לעשות וקראתי המון על הטרנד העולמי של לחמים ללא לישה, שכבר מזמן רציתי לנסות, עם התפחה מאד ארוכה, שמדמה את תהליך הכנת המחמצת והחלטתי להכין גרסה משלי לבייגל שפוי יותר מקמח כוסמין עם דגנים. באופן כללי, אני מחבבת פלוס קמח כוסמין. הטעם האגוזי שלו משתלב נהדר עם מתוקים ובעיקר מצוין בלחמים (מתכונים, אוכל)