חשבתם שנודלס נועדו רק למרק? תחשבו מסלול מחדש. הסלט הזה הולך להפוך לסלט המבוקש ביותר אצלכם בשולחן השבת או בארוחת הערב. השילוב בין האטריות המוקפצות, הירקות הטריים ורוטב הליים-צ'ילי שובר את הרשת בזכות מרקם קראנצ'י ממכר וטעם אסייתי מדויק. ראו הוזהרתם: ברגע שמתחילים לנשנש, אי אפשר להפסיק (אוכל ומתכונים)
כרוב סגול הוא מוצר שמשפחתי אוהבת במיוחד - ובכל צורה. הפעם נתבקשתי ליצור ממנו מנה בסגנון המזרח הרחוק וכך עשיתי: עם ירקות פרוסים דק, שומשום קלוי ורוטב חמצמץ טעים טעים. הכינו מראש כמות נאה של סלט ותבלו אותו לקראת ההגשה (מתכונים, אוכל)
ביקרנו במטבח של אושרית אברג'יל ויצאנו עם 6 מתכונים לסלטים לשבת - קלים להכנה, עשויים מרכיבים זמינים ובעיקר כל כך טעימים ששווה לאמץ כאן ועכשיו. טיפ: פרגנו בכמויות נדיבות ודאגו להרבה חלה בהישג יד (מתכונים לשבת, אוכל)
קחו את אחד הממתקים הטבעיים הטעימים שיש - כלומר, תירס - ותכינו לביבות. הן קלות, מהירות הכנה ועשויות מרכיבים זמינים ופשוטים, כך שאין דרך שתצליחו להכין אותן לא נכון. מתכון ללביבות תירס שטעים להגיש עם סלט כרוב סגול (מתכונים, אוכל)