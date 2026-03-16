לא תאמינו כמה זה פשוט: הכרוב הצלוי של מורן פינטו שכולם יבקשו

הסלט המנצח לשבת: כרוב צלוי בטחינה וסילאן של מורן פינטו - צפו (כיכר השבת: צילום: אבי לודמיר, עריכה: למי עזוז, הפקה: אשר רוט)
סועדים7
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
- כרוב לבן קטן
- כרוב סגול קטן
- שמן זית
- מלח גס
- טחינה גולמית
- סילאן
אופן ההכנה:
מחמּמים תנור ל-180 מעלות.
חותכים את הכרובים לרבעים מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה מזלפים שמן זית ומלח. ואופים 30-40 דק עד שהכרובים צלויים.
מניחים בצלחת הגשה, מזלפים טחינה גולמית וסילאן ומגישים.
בתאבון!
