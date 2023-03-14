למרות שאתם יכולים לקנות עגבניות במכולת כל השנה, הן תמיד מחווירות לעומת העסיסיות והבשלות שלהן בקיץ, כשנקנות בשוק. אבל מסתבר שטפטוף של שמן וסיבוב קצר בתנור יכולים להוציא מתיקות וטעם אינסופיים גם מהירקות הכי תפלים והסלט הזה כאן כדי להוכיח זאת. טיפ קטן: אנו תמיד שומרים עגבניות על אדן החלון, רצוי בשמש או במקום אחר חמים במטבח, כי כך הן ממשיכות להבשיל (מתכונים, אוכל)
ככה אנחנו אוהבים את ארוחות הקיץ שלנו - נטולות פחמימות, קלילות, מהירות הכנה ועדיין סופר טעימות משביעות: מתכון לסלט עגבניות ושעועית ירוקה עם חומוס, פטה ושמיר - וכמובן שתוכלו להוסיף או להפחית רכיבים לפי הטעם (מתכונים, אוכל)
הסלט הזה מורכב מעגבניות טריות, פלפלים אדומים, בצל ושום. מוסיפים מעט פטרוזיליה קצוצה, אגוזי מלך טחונים - ופה הטוויסט המפתיע, צ'ילי גרוס וסומאק ויש לכם סלסה מושלמת בסגנון טורקי. הוא משמש לרוב כמנה ראשונה, יחד עם גבינת עזים חריפה ומפוררת, חמאה וצינורות לחם חמים. אצלנו הוא מככב בסעודות שבת וגם בכל ימות השבוע שבאים אחריו כי הוא פשוט משדרג בטירוף כל כריך אפרורי (מתכונים, אוכל)
סלט עסיסי לאיזון שמונה ימים של מטוגנים: מתכון לסלט אבוקדו ועגבניות עם רוטב ויניגרט בזיליקום ב-10 דקות הכנה שטעים כתוספת אבל יכול להיות גם ארוחה בפני עצמה, אם תוסיפו לו קינואה, ביצה קשה, ביצת עין, סלמון מעושן או רצועות חזה עוף שנצלה במחבת פסים (מתכונים, אוכל)