ממרח לוטוס ביסקוף

כוס אגוזי לוז קלויים וחצויים/קצוצים

להדבקת העלים

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2 כפות קמח

2-3 כפות מים

מערבבים עד לקבלת משחה חלקה וסמיכה.

אופן ההכנה

1. ממיסים מעט את ממרח הלוטוס (10 שניות במיקרוגל) ומעבירים לשקית זילוף.

2. מניחים עלה סיגר על משטח העבודה ומזלפים בחלק התחתון פס של ממרח לוטוס - שימו לב להניח רק במרכז ולא לגלוש לשוליים.

3. מניחים מעל אגוזי לוז חצויים/קצוצים.

4. מתחילים לגלגל ואחרי 2 גלגולים מקפלים את שני הצדדים פנימה ומגלגלים לסיגר הדוק.

5. לפני הסגירה מורחים מעט ממשחת הקמח והמים על הקצה האחרון וסוגרים היטב.

6. ממשיכים כך עם שאר העלים.

7. מחממים תנור ל-190 מעלות, חום עליון ותחתון.

8. מסדרים את הסיגרים בתבנית מרופדת בנייר אפייה ומרססים היטב בשמן מכל הכיוונים.

9. אופים כ-25 דקות, עד שהסיגרים זהובים ופריכים. מומלץ להפוך אותם באמצע האפייה

ניתן גם לטגן: מחממים שמן ל-170 עד 175 מעלות ומטגנים את הסיגרים 2 עד 3 דקות, עד שהם זהובים ופריכים. מעבירים לקריספר.

מפדרים באבקת סוכר לפני ההגשה.

בתאבון!

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