ריח של בצל מקורמל ביין וקינמון הוא הסימן המובהק שהחג כבר כאן | בפרק מיוחד של "מבשלים בכיכר", השף חיים בורנשטיין הופך נתחי פרגיות פשוטים למנה המנצחת של ליל הסדר - עם זיגוג מבריק, עמוק ומתקתק שאי אפשר לעמוד בפניו. צפו עכשיו בסוד למנה שתיגמר ראשונה בשולחן החג (אוכל ומתכונים)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה אלגנטית של מאפה פילו הממולא בפטריות (תזכורת: לא שוטפים אותן ורק מנגבים, כדי לשמור על הבשרניות שלהן במיטבה) המטוגנות עם בצל וערמונים שמוסיפים טעם אגוזי משובח. קיפול הבצק מעט מאתגר, אך קל לביצוע כשמבינים את הרעיון העומד מאחוריו. בהצלחה ובתאבון, כמובן (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מנצלת את עונת הכרובית הטריה שנמצאת בשיאה ומצרפת לה פלפל צהוב, גזר, לפת וקולרבי ומכינה מהם חמוצים ביתיים פשוט ממכרים. ניתן להוסיף צנוניות, שומר, מלפפונים ואפילו סלק חי. הבחירה בידיכם (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה אלגנטית וקצת אחרת לסעודת פורים, המדמה כובע של ליצן ומתאימה במדויק לאווירת החג. ניתן להמיר את הנקניקיות בפסטרמה או חזה עוף או את המילוי בכלל בסלט ירקות קצוץ ומרענן (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת תוספת בריאה לעוף או דג שאפשר לאכול גם לבד. מה יש בה? אורז לבן, קישוא, שום, עלי בייבי תרד ומיץ לימון מעל שמעניק למנה גימור חמצמץ פותח טעמים ויגרום לה להתחסל במהירות ולעובדים במשרד להיות ירוקים מקנאה כשתחממו אותה במשרד (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו לוקחת חזה עוף בסיסי ויוצרת ממנו מנת גורמה משובחת. זה מתחיל כרגיל: מצפים אותו היטב בתערובת של קמח מתובלת, אבל אז, אז מגיע השוס: סוחטים תפוז מעליו, בעודו נצרב במחבת וכך הטעמים ההדריים נתפסים בבשר ומעניקים לו טעם עסיסי ומיוחד (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מביאה לנו את הגרסה הישראלית ל"סמורס" - קינוח פופולרי אמריקאי של קרקרים (או ביסקוויטים) פריכים עם שוקולד ומרשמלו נמסים מעל. כמה פשוט, ככה מענג. מניחים את המרכיבים בתבנית, מכניסים לתנור ואופים כמה דקות. זה (וכוס שוקו בצד) כל מה שצריך כדי להפוך ערב חורפי ארוך לחגיגה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו יוצרת מנה שעלולה להטעות ולהראות מסובכת במבט ראשון, אך היא קלה ופשוטה להכנה ועם זאת, אלגנטית מאד: סיגרים קריספיים הממולאים בתערובת מתובלת של חזה עוף ושקדים פרוסים ומעל מזולף רוטב טריאקי שמשלים את הכל (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מכינה לביבות קצת אחרות מתרד (כי כמה אפשר לאכול לביבות תפוחי אדמה, בטטה או קישואים?) והרבה בצל מטוגן שמוסיף להן מתיקות מופלאה. שימו לב: בשלו אותן בקבוצות ולא ביחידות, כיון שהכנסת קציצה קרה למחבת תפגע בטמפרטורת השמן ותאט את הטיגון. ניתן להגיש עם מטבל יוגורט בצד, סלט קצוץ, או בתוך פיתה חמה (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מכינה מנה חדשה ומרעננת, שיכולה לשמש כתוספת דיאטטית לבשר או כסלט מרכזי. כרוב לבן אפוי וקריספי (שניתן להמיר גם בסגול ואף להוסיף אגוזים קצוצים מעל) עם סילאן וטחינה מקפיצים (מתכונים, אוכל, כיכר TV)