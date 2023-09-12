ראש השנה בפתח, והשאלה הנצחית חוזרת: איך להכין עוגת דבש שבאמת תהיה אוורירית ולא תיפול? אחרי שנים של ניסויים וכשלונות, המתכון הזה הציל לי את החג עם עוגה מושלמת שתמיד נגמרת עוד לפני שהחג בכלל מסתיים. ספויילר: הטריק עם הסודה לשתייה ומי הקפה הרותחים הוא מה שהופך את העוגה לענן מושלם של מתיקות ואווריריות (אוכל ומתכונים)
עוגת דבש רכה, נימוחה, טעימה ויפהפייה שכל כך קל להכין ואין דרך לטעות איתה - ואל תגלו לאף אחד שרק ערבבתם חומרים ושלחתם אותה לתנור. מלי יהודיוף עם מתכון לעוגת דבש בחושה לראש השנה שאפשר לקשט במגוון דרכים או להשאיר אותה כמו שהיא (מתכונים, אוכל)
כל עוגות הדבש שהכנו בחיינו היו: יבשות, תפלות או פשוט לא טעימות מספיק, עד שנתקלנו במתכון הזה ששינה את כל מה שחשבנו על עוגות דבש עד היום. עוגת הדבש הזו מתובלות כראוי ורכה עם קצוות מעט פריכים - פשוט מושלמת (מתכונים, אוכל)