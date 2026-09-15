הסערה החלה לאחר שווינטר יצא במתקפה חריפה בעקבות הביקורת בגוש הימין ובליכוד בפרט שנמתחה על מפלגת ״עמך ישראל״. בין היתר טען כי נעשו ניסיונות לפרק את המפלגה ולפעול נגדה.

״צריך לפרק אותו, צריך להוריד אותו, הגיע הזמן לחסל אותו - אלה לא ציטוטים של חברי קבינט על סינוואר או נסראללה, אלא של שרים, חברי כנסת או מועמדים לכנסת בליכוד נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשריין לרשימה שלהם״, אמר וינטר.

בהמשך תקף את מקורבי נתניהו: ״לצערי הרב מאוד, מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח! הם לא מבינים את מצב מחנה הימין ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטים שכולאים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס״.

וינטר אף אמר: ״ניסו לחבר ולהלחים אותנו, ניסו ומנסים ללכת על הראש שלנו, ניסו לפרק אותנו, ניסו לאיים עלינו, שלחו חוקרים פרטיים, שלחו הודעות נאצה לטלפונים שלי ושל כל חברי המפלגה - אנחנו פה. כולנו. חזקים כאגרוף אחד ובעיקר לא מפחדים״.

גם ליברמן על הכוונת: ״הוא מטעה את בוחריו״

במקביל למתקפה על הליכוד, וינטר מבהיר כי הוא אינו רואה באביגדור ליברמן פתרון למחנה הימין, ותוקף אותו על שיתוף פעולה אפשרי עם יאיר גולן.

״הוא מטעה את בוחריו. הוא מספר להם שהוא יביא הכרעה ויביא בשורה לימין. צר לי, איווט, אבל מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן בממשלה לא יכול להכריע. איתם זה פשוט לא יכול לקרות״, אמר וינטר.

עוד הוסיף: ״אם עמך ישראל לא תהיה חזקה ולא נקבל את תמיכת הציבור, נראה את פרצופו הזחוח של יאיר גולן - זה שאמר לי שאני משיחי ולא ראוי כי העזתי לקרוא קריאת שמע לפני הקרב בעזה. מי שלא בוחר בעמך ישראל ימצא עצמו עם יאיר גולן וגבי לסקי בעמדות השפעה. וזה, מסוכן״.

בליכוד מגיבים בחריפות ומאיימים בתביעה: ״שקר מוחלט״

בליכוד דוחים את הדברים בתוקף ומכנים את טענותיו של וינטר ״שקר מוחלט״.

״דורשים מווינטר לחזור בו מההאשמות השקריות וחסרות השחר. במידה ולא יעשה כך, הליכוד יפעל להגיש תביעת דיבה כנגדו״, נמסר.

בליכוד גם תקפו את וינטר על עצם המתקפה: ״חבל שבמקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות, בוחר וינטר לפגוע בניצחון הימין בבחירות״.

בעמך ישראל מבהירים: ״וינטר לא אמר שהליכוד שלח חוקרים״

זמן קצר לאחר תגובת הליכוד, במפלגת ״עמך ישראל״ מבקשים להבהיר כי וינטר לא ייחס לליכוד את הטענה על החוקרים הפרטיים.

״עופר וינטר לא אמר שהליכוד הוא זה ששלח חוקרים פרטיים לביתו בשום שלב בנאום״, נמסר מטעם המפלגה.

כך, בתוך זמן קצר, העימות בין וינטר לליכוד עבר מהתקפה פוליטית הדדית לאיום מפורש בתביעת דיבה, כאשר במקביל וינטר ממשיך למתוח ביקורת גם על ליברמן ועל האפשרות לשותפות עם יאיר גולן.