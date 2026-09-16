העוקץ שפוצץ מול המצלמות, מחאת הגרפיטי - ואלוף העולם באולפן

תוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס וישראל מאיר חוזרת בפרק גדוש ומרתק. במרכז הפרק: ראיונות מיוחדים עם אלוף העולם בנינג'ה דביר אפרתי ואמן הגרפיטי דודי שובל, לצד דיון נוקב על עיתונות הלכתית, תרבות הרייטינג ונפילות בהשקעות נדל"ן.

האורחים: דודי שובל – על אומנות, מחאה וגאווה לאומית: אמן הגרפיטי דודי שובל מגיע לשיחה פתוחה בעקבות מיצג מחאה יוצא דופן שהקים. לאחר שנתקל באשדוד בכתובת נאצה נגד ישראל, ועל רקע הסערה הציבורית סביב הסרט התיעודי ״נז״א״, החליט שובל להפוך את הקיר כולו לאמירה ציונית. על הקיר צייר את יוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור, בעקבות זכיית סרטם בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל ונציה והעלאת טענות קשות נגד פעילות צה"ל בעזה – טענות אותן דחו בצה"ל מכל וכל. בריאיון הוא מספר על הפיכת הוונדליזם למפגן מחאה אמנותי.

דביר אפרתי – מקום ראשון בעולם: הספורטאי והנינג'ה דביר אפרתי, שקטף את המקום הראשון בתחרות הבינלאומית, מגיע לאולפן לשיחה על המשמעת העצמית, הנחישות והדרך מהסרטונים הויראליים ברשת ועד לפסגת הספורט הבינלאומי.

עוד בתוכנית שוחחנו על עיתונות, אמת ותרבות הרייטינג תרבות הצעקות והרשתות: המגישים מנתחים את האשליה של הרשתות החברתיות – האם המרדף אחר מאות אלפי צפיות ודרמות קולניות באמת מחבר אנשים, או דווקא מנתק אותם מהחברה?

העיתונות במבחן ההלכה: בעקבות שיעור הלכתי של העיתונאי שלמה טייטלבוים ב"יום שכולו תורה", המגישים מביאים את ווארט הברזל של הגרי"ז מבריסק על קריאת עיתונים: ההנחה הראשונה של הקורא צריכה להיות שמה שנכתב לא היה ולא נברא, ורק מתוך כך יש לקרוא בין השורות.

תפקיד העיתונאי: לצד הביקורת, מודגשת חובתה של העיתונות לחשוף עוולות, למנוע השחתה ולהציל נפשות, מתוך הציווי "לא תעמוד על דם רעך".

עוקץ הנדל"ן והזהירות הנדרשת

בפרק נחשפות שיטות הפעולה של נוכלים ומסוות השקעות – מזהירות מפני קרקעות חקלאיות "המובטחות לבנייה" ועד עוקצים מתוחכמים במייל.

משה מנס משתף בגילוי לב במקרה שבו פוצץ ראיון ממומן ש"ח לאחר שהבין מול המצלמות כי מדובר בהונאה ספקולטיבית. המגישים מסכמים את כלל הברזל של הפורום להגנת הצרכן: לעולם אין להיכנס להשקעה מבלי להתייעץ תחילה עם גורם מקצועי, בלתי תלוי וחיצוני.

סיום ברוחניות ובחיוך

התוכנית נחתמת בחיזוק ללימוד התורה ולדף היומי, איחולי רפואה שלמה לרב אורבך, ומעט הומור עצמי של המגישים על חצי מכמות התוכן שיכלה לרדת בעריכה – ובכל זאת משאירה את הצופים מרותקים.