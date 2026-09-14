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הסרט שמעורר חלחלה

"זה מתחיל ביאיר גולן" | נתניהו מזועזע: כך הוא הגיב על הסרט נז"א • צפו

ראש הממשלה הגיב בחריפות לסרט של היוצרים הישראלים שזכה בפרס בוונציה • קרא לאייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם גולן | "זה מתחיל ביאיר גולן ונמשך לפצ"רית" (פוליטי מדיני)

4תגובות
דבריו של נתניהו
דבריו של נתניהו (צילום: דוברות רה"מ)

ראש הממשלה התייחס הערב (שני) בחריפות לסרט התיעודי "נז"א" שיצרו הבמאים הישראלים זוכי האוסכר יובל אברהם ורחל שור, וזכה בסוף השבוע בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בוונציה.

"שמעתי, וזה מזעזע", מסר נתניהו בתגובה לשאלת מראיין על הסרט החדש. "אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל".

ראש הממשלה הצביע על שרשרת אירועים שלדבריו מובילה להשמצת צה"ל: "וזה מתחיל ביאיר גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצ"רית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשמיץ את חיילי צה"ל בכל העולם. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה".

הסרט, על פי תקציר העלילה, עוסק "במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה ומתבסס על עדויותיהם של 24 חיילים וקצינים בצה"ל". שם הסרט נגזר מראשי התיבות הצבאיים "נזק אגבי".

נתניהו חיבר את הסרט לזירה הפוליטית הפנימית, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי ראש מפלגת המחנה הממלכתי גדי אייזנקוט. "אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע על התפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט", אמר.

ראש הממשלה קרא לאייזנקוט לנקוט בצעדים נחרצים: "אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן. צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך".

גם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום התייעצות בנושא הסרט, במהלכה השתתפו סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, הפרקליט הצבאי הראשי, מפקד חיל האוויר, מפקד 8200, דובר צה"ל ומפקדים נוספים.

הרמטכ"ל עמד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל. "על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", מסר רב-אלוף זמיר. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

"זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל", הוסיף הרמטכ"ל. "הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילי צה"ל ומפקדיו". הרמטכ"ל הנחה לבחון פעולות משפטיות נגד המעורבים בהפקת הסרט.

(צילום: דובר צה"ל)
בנימין נתניהוסרטסרטיםעלילת דםנז"א

4 תגובות

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4
" מהרסייך ומחריביך ממך יצאו " השמאל הקיצוני הישראלי
צבי הירש
3
אנשים חסרי בושה, הולכים לגויים ומחפשים כבוד על חשבון הדם של הבנים שלנו שמגינים עלינו. ה' ירחם עליהם ועל החוצפה שלהם, צריך להתפלל שהשקרים האלה לא יפגעו בעם ישראל
אברהם
2
פעם הייתי בעולם הזה של הסרטים והפרסים, ואני אומר לכם שהכל שם מונע מאגו ומאינטרסים פוליטיים זולים. אין שם טיפה של אמת, רק רצון למצוא חן בעיני הגויים ולברוח מהאמת והשורשים של עם ישראל
בעל תשובה טרי

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