נשק בחלל: עכשיו זה רשמי | בני ברק טובעת בזבל אחרי החג 

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2תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתבנימין נתניהוחרדיםבני ברקארה"באיראןהליכודאיתמר בן גבירהפנטגוןפינוי אשפהיוסי סרגובסקיהיום בכיכרנשק בחלל

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
התושבים לא צריכים להוציא אשפה לרחוב כאשר המכולה מלאה
שמואל
אה באמת?! אז איפה בדיוק הם ישימו את זה?! העירייה מודעת לכמות התושבים וצריכה לתגבר בהתאם את כמות הפעמים של פינוי האשפה
!!!!!!!!!!!

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