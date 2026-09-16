פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד ברכה רוטמן (48), תושבת ירושלים, בגין מרמה רחבת היקף, שבמסגרתה הוגשו עשרות תביעות כוזבות לקבלת קצבאות ילד נכה בשל ליקויי שמיעה. באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים והתחזות להורי הילדים הועברו למשפחות מהביטוח הלאומי כ-9.3 מיליון שקלים במרמה.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, רוטמן קשרה קשר עם גורמים נוספים, לביצוע פעולות מרמה שיטתיות ומאורגנות.

במסגרת השיטה נתלו באזורים שונים בארץ מודעות שהציעו סיוע במיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי. הורים שפנו בעקבות המודעות מסרו לאותם גורמים פרטים ומסמכים הנוגעים לילדיהם, לאחר שנאמר להם כי ניתן לסייע להם בקבלת קצבת ילד נכה בשל ליקוי שמיעה.

רוטמן והגורמים הנוספים השתמשו בפרטים ובמסמכים שקיבלו מהמשפחות לצורך הגשת תביעות כוזבות לביטוח הלאומי.

לתביעות צורפו בדיקות שמיעה מזויפות, שהתבססו על מסמכים הקשורים לילדיה של רוטמן, לאחר ששונו בהם הפרטים המזהים והנתונים הנוגעים לרמת השמיעה. במסגרת התביעות נטען בכזב כי הילדים סובלים מליקויי שמיעה המזכים בקצבה וכי הם מרכיבים מכשירי שמיעה.

לאחר הגשת התביעות נהגה רוטמן להתקשר לביטוח הלאומי, לעיתים פעמים רבות, להתחזות להורי הילדים ולברר אם המסמכים התקבלו ומהו מצב הטיפול בתביעות.

בעקבות מצגי השווא אישר הביטוח הלאומי את התביעות ושילם למשפחות קצבאות, לעיתים באופן רטרואקטיבי ולמשך מספר שנים. במסגרת השיטה גבו רוטמן והגורמים הנוספים תשלומים מהמשפחות עבור הטיפול בתביעות.

שלושת האישומים הראשונים עוסקים בתביעות שהגישה רוטמן בעניינם של שלושה מילדיה. באחד המקרים צורפו לתביעה בדיקות שמיעה מזויפות, ובעקבותיה שילם הביטוח הלאומי 206,992 שקלים.

בשני מקרים נוספים הוגשו תביעות אף שלפי כתב האישום ילדיה סבלו מליקוי שמיעה מזערי, שאינו מזכה בקצבה. בעקבות תביעות אלה שולמו 290,588 שקלים ו-323,203 שקלים. בסך הכול שילם הביטוח הלאומי למעלה מ-820 אלף שקלים בגין התביעות הנוגעות לשלושת ילדיה.

יתר האישומים מתארים תביעות כוזבות שהוגשו בעניינם של ילדים ממשפחות שונות, בין היתר מירושלים, בית שמש, מודיעין עילית, ביתר עילית וצפת. הסכומים שהתקבלו בכל אחד מהמקרים נעו מעשרות אלפי שקלים ועד למעלה מ-600 אלף שקלים. בסך הכול הועברו במסגרת השיטה מהביטוח הלאומי 9,279,399 שקלים.

עו״ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים מסרה: ״מערך הקצבאות נשען על אמון, כדי שילדים עם מוגבלויות ומשפחותיהם יקבלו את הסיוע המגיע להם. ניצול האמון באמצעות זיוף והתחזות אינו רק פגיעה בקופה הציבורית, אלא עלול להכביד דווקא על מי שזקוקים למערכת באמת. מרמה בכספי קצבאות אינה עבירה ללא נפגעים, את מחירה משלמים הציבור והזכאים עצמם. המוסד לביטוח לאומי אשר יזם את החקירה ראה בחומרה רבה הונאה זו, ואכן כתב האישום שהוגש מבטא את החומרה שבה רואה הפרקליטות מעשים שיטתיים הפוגעים בכספים שנועדו להבטיח את זכויותיהם של מי שזקוקים לסיוע ותפעל למיצוי הדין עמה״.

החקירה נוהלה ע״י חוקרי סניף ירושלים בביטוח הלאומי, בסיוע מערך המודיעין במטה אגף החקירות. בצח"מ משותף עם היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים.

כתב האישום כולל 31 אישומים ומייחס לרוטמן עבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל דבר.