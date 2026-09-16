 דלג לתוכן הראשי
פרסום ראשון | מעקב 'כיכר'

בשורה ל-5,700 נבחנים: פורסם לוח הבחינות המלא של הרבנות הראשית

הרבנות הראשית לישראל חושפת את לוח הבחינות המלא לחודש חשוון תשפ"ז, וקובעת כי קרוב לששת אלפים נבחנים יתמודדו בשמונה ימים מרוכזים בבנייני האומה. הודעות השיבוץ האישיות יגיעו לנבחנים מיד לאחר יום הכיפורים הבעל"ט | מועדי בחינות הדיינות יפורסמו בנפרד (חרדים)

מבחני הרבנות בירושלים (צילום: דוברות)

לפי הודעה רשמית מטעם הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת, הוכרז הלו"ז המלא והמדויק לעונת הבחינות הקרובה (חשוון תשפ"ז),

מדובר בבשורה לאלפי נבחנים המבקשים לצלוח את משוכת ההסמכה היוקרתית בעולם ההלכה.

מערך לוגיסטי חסר תקדים בבנייני האומה

מתחם בנייני האומה בירושלים עתיד להפוך בחודש הקרוב לזירת מבחן עצומה, אליה יזרמו לא פחות מ-5,746 נבחנים שיתמודדו בשמונה ימי בחינה מפרכים על תעודות ההסמכה הנחשקות. במערכת הרבנות נערכים בכוננות שיא לקליטת ההמונים, כאשר לוח הממלכה נפרס על פני שורת נושאים רגישים ומורכבים ביותר בהלכה וביהדות.

לוח הבחינות המלא: מתי זה קורה?

על פי ההודעה הרשמית, המסע אל התואר יתפרס על פני הימים הבאים:

א' בחשוון תשפ"ז: יום הפתיחה הסוער המרכז את משגיחי הכשרות, מקצועות השובי"ם - שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, מנקר וראש צוות - וכן את בחינות הרבנים הצבאיים. 584 נבחנים ביום

ב' בחשוון תשפ"ז: מבחני ענק בנושא רגיש ומבוקש – חופה וקידושין. 618 נבחנים ביום

ג' בחשוון תשפ"ז: היום העמוס ביותר במערכה, הכולל את מקצועות נידה, תפילה וברכות. 1,442 נבחנים ביום

ד' בחשוון תשפ"ז: מצוות התלויות בארץ ומקוואות. 544 נבחנים ביום

י"ד בחשוון תשפ"ז: שבת, מילה וגירות, לצד מבחני רב קהילה בתפוצות א' ו-ב'. 840 נבחנים ביום

י"ח בחשוון תשפ"ז: מבחן הליבה הקשוח – איסור והיתר. 768 נבחנים ביום

כ"א בחשוון תשפ"ז: עירובין. 456 נבחנים ביום

כ"ד בחשוון תשפ"ז: חג וסמלו – שמחות, פסח, יום טוב וחול המועד. 494 נבחנים ביום

הרב הראשי והראשון לציון

המבחן האמיתי: רגע האמת מגיע

ברבנות מדגישים כי שיבוץ הנבחנים המדויק לאולמות ולכיתות הבחינה יועבר לכל מועמד באופן אישי. הודעות אלו צפויות לנחות בתיבות האישיות של הנבחנים מיד לאחר יום הכיפורים, מה שמותיר להם חלון זמנים מצומצם ואחרון בהחלט להיערכות סופית לקראת הקרב על התעודה.
בנייני האומהמשגיחי כשרותהרבנות הראשית לישראלרבנים צבאייםבחינות סמיכה לרבנות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר