מבחני הרבנות בירושלים ( צילום: דוברות )

לפי הודעה רשמית מטעם הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירותי דת, הוכרז הלו"ז המלא והמדויק לעונת הבחינות הקרובה (חשוון תשפ"ז),

מדובר בבשורה לאלפי נבחנים המבקשים לצלוח את משוכת ההסמכה היוקרתית בעולם ההלכה. מערך לוגיסטי חסר תקדים בבנייני האומה מתחם בנייני האומה בירושלים עתיד להפוך בחודש הקרוב לזירת מבחן עצומה, אליה יזרמו לא פחות מ-5,746 נבחנים שיתמודדו בשמונה ימי בחינה מפרכים על תעודות ההסמכה הנחשקות. במערכת הרבנות נערכים בכוננות שיא לקליטת ההמונים, כאשר לוח הממלכה נפרס על פני שורת נושאים רגישים ומורכבים ביותר בהלכה וביהדות.

לוח הבחינות המלא: מתי זה קורה?

על פי ההודעה הרשמית, המסע אל התואר יתפרס על פני הימים הבאים:

א' בחשוון תשפ"ז: יום הפתיחה הסוער המרכז את משגיחי הכשרות, מקצועות השובי"ם - שוחט, בודק פנים, בודק חוץ, מנקר וראש צוות - וכן את בחינות הרבנים הצבאיים. 584 נבחנים ביום

ב' בחשוון תשפ"ז: מבחני ענק בנושא רגיש ומבוקש – חופה וקידושין. 618 נבחנים ביום

ג' בחשוון תשפ"ז: היום העמוס ביותר במערכה, הכולל את מקצועות נידה, תפילה וברכות. 1,442 נבחנים ביום

ד' בחשוון תשפ"ז: מצוות התלויות בארץ ומקוואות. 544 נבחנים ביום

י"ד בחשוון תשפ"ז: שבת, מילה וגירות, לצד מבחני רב קהילה בתפוצות א' ו-ב'. 840 נבחנים ביום

י"ח בחשוון תשפ"ז: מבחן הליבה הקשוח – איסור והיתר. 768 נבחנים ביום

כ"א בחשוון תשפ"ז: עירובין. 456 נבחנים ביום

כ"ד בחשוון תשפ"ז: חג וסמלו – שמחות, פסח, יום טוב וחול המועד. 494 נבחנים ביום

הרב הראשי והראשון לציון

המבחן האמיתי: רגע האמת מגיע

ברבנות מדגישים כי שיבוץ הנבחנים המדויק לאולמות ולכיתות הבחינה יועבר לכל מועמד באופן אישי. הודעות אלו צפויות לנחות בתיבות האישיות של הנבחנים מיד לאחר יום הכיפורים, מה שמותיר להם חלון זמנים מצומצם ואחרון בהחלט להיערכות סופית לקראת הקרב על התעודה.