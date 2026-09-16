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הסדר חדש בירושלים

בשורה לנוסעים לכותל - אחרי שנתיים: האוטובוסים חוזרים לשער האשפות

אחרי שנתיים ללא כניסת אוטובוסים דרך שער האשפות • הוסדר מחדש מעבר בשעות הבוקר המוקדמות | הקלה למתפללים קשישים ואנשים עם מוגבלות (בארץ)

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שער האשפות (צילום: מרים אלסטר/פלאש 90)

אחרי תקופה ממושכת שבה האוטובוסים לא יכלו להיכנס דרך שער האשפות בירושלים, הוסדר מחדש מעבר האוטובוסים בשעות הבוקר המוקדמות, בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור. ההסדר החדש צפוי להקל במיוחד על מתפללים מבוגרים ועל אנשים המתקשים בהליכה, ולאפשר להם להגיע קרוב יותר לרחבת הכותל.

המהלך הגיע בעקבות פניות של מתפללים, בהם נשים מבוגרות, שהתקשו להגיע לתפילת ותיקין בכותל ונאלצו לרדת מהאוטובוס במרחק מהאתר הקדוש ולהמשיך ברגל. על פי ההסדר החדש, בשעות 4:00 עד 6:00 בבוקר, בימי שגרה, ניתן יהיה להכניס אוטובוסים דרך שער האשפות. לצורך כך יוצב שוטר במקום שיסייע בהכוונת התנועה.

שער האשפות משמש כנקודת כניסה מרכזית לעיר העתיקה ולכותל המערבי. בשנתיים האחרונות, מתפללים שהגיעו באוטובוס נאלצו לרדת במרחק ניכר מהכותל ולהמשיך ברגל, דבר שהקשה במיוחד על קשישים ועל אנשים עם מוגבלויות.

ההסדר החדש מאפשר למתפללים להגיע בנוחות רבה יותר לתפילות השחר ולתפילת ותיקין, המתקיימות בשעות המוקדמות של הבוקר. השוטר שיוצב במקום יסייע בהכוונת האוטובוסים ובהבטחת זרימה תקינה של התנועה בשעות אלו.

כזכור, בחודש אלול האחרון התקיימו 19 מעמדי סליחות מרכזיים ברחבת הכותל, במהלכם הגיעו מאות אלפי מתפללים לאתר. ההסדר החדש צפוי להקל על הגעת המתפללים גם במעמדים עתידיים.
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ומה עם כל היום?מתי כבר יהיה כל היום?
בת-שבע

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