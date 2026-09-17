זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אחרי הדחתו של ח"כ משה גפני מראשות ומרשימת 'דגל התורה' בבחירות לכנסת והצבתו במקום ה-120 הסמלי ברשימה, הוא זכה לתואר "יו"ר תנועת 'דגל התורה'", אך מלבד זאת, ל'זופניק' נודע כי השלטון החדש סיכם איתו כי יקבל לשכה, נהג ומזכירה על חשבון המפלגה, וזאת בהוראתו של המנהיג הגר"ד לנדו, שהורה לכבד את המודחים. 'זופניק' מחכה לשמוע מה יקבל ח"כ אורי מקלב.

מי שליווה את אלפי הטסים לאומן לראש השנה היה כמובן יוסי עבדו שלנו שהצליח לעורר עניין בנתב"ג.

בין כסה לעשור, הגיע יוסי עבדו ללשכתו של הגאון הרב דניאל ביטון, נשיא מוסדות 'אורות התשובה' וראש מכון 'המאור', לשיחה מרתקת שתפורסם בקרוב ב'כיכר השבת', במהלכה נחשף עבדו לכתבי היד הקדושים של מרנן הבית יוסף והגאון מווילנא זיע"א.

ומה קרה כשיוסי עבדו צילם ב'אולפן כיכר' את התוכנית "זאת כפרתי" על מנהג הכפרות לפני יום הכיפורים, יחד עם הרב עזרי אוהב ציון, ראש משחטת בד"צ 'בית יוסף' - עטרה? צפו וגלו...

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באמצע הצילומים הדרמטיים שכללו שחיטת תרנגולת, יוסי עבדו נעלם. לאן? צפו בווידאו...

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שיר רגש בסעודת חג ראש השנה בביתו של איש העסקים מיכאל פינטו בציון רבי נחמן מברסלב באומן, בהשתתפות: אישי ציבור, אנשי תקשורת וידוענים • צפו בתיעוד שצולם על ידי גוי

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יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי במסוק פרטי עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ועוזרו מאיר עמר, בטיסה לעצרת סליחות בעכו בהשתתפות אלפים.

את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ראינו טס פעם נוספת במסוק פרטי למסע חיזוק בצפון, יחד עם חתנו הרב ברוך דרעי.

- צילום: יעקב קופמן 10 10 0:00 / 0:26 ( צילום: יעקב קופמן )

עם סיום ביקורו של המנהיג הגרמ"ה הירש בישיבת 'מיר ברכפלד' זכה המועמד הטרי ברשימת 'דגל התורה' לכנסת, יהודה ויספיש, לקבל את ברכתו של הרב שדאג לשבצו ברשימה.

( צילום: שוקי לרר )

את גודי סילמן סגן ראש עיריית בני ברק, ששמו עלה בין כל בורסת השמות לרשימה החדשה של 'דגל התורה' לבחירות אך בסוף הדבר לא יצא אל הפועל, ראינו בקומזיץ מיוחד לקראת לרגל הימים הנוראים עם תלמידי ישיבת 'רוח חיים'.

נתן גרוסמן נכדו ונאמן ביתו של אבי תנועת הקירוב מקבל את פניו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך ביקורו במגדל העמק.

לאחר מכן ראינו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בחיבוק חם עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

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מנכ"ל 'החינוך העצמאי' אליעזר סורוצקין נצפה כאחד המשגיחים כשהוא מוסר שיעור חיזוק לקראת יום כיפור בישיבת הקיבוץ 'מנחת חינוך' שבראשות הרב יהושע מילר בירושלים.

האדמו"ר ממז'יבוז' בהכנות לחג בערב ראש השנה בהשתתפות חסידיו במלון 'רמדה' בירושלים, יחד עם כוכב הרשת יענקי גולדהבר שהפיק את האירוע.

( צילום: יוני לבנטל )

את כוכב הרשת דודי קפלר ראינו על גג אמבולנס 'איחוד הצלה', מתעד את עשרות האלפים באמירת 'התיקון הכללי' בערב ראש השנה באומן.

( צילום: מוישי הורביץ )

כוכב הרשת דודי קפלר, המוזיקאי שמוליק ברגר וצלמי הסושיאל יהודה גרנובסקי וצביקה גרין, נצפו בשירי רגש בסעודת חג ראש השנה ב'חיידר של רבינו' באומן של העסקנים מאיר גרנובסקי וארי וייס • צפו בתיעוד שצולם על ידי גוי

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את יועץ התקשורת חזקי שכטר ואנשי העסקים נתן רבני ודוד שפריי, ראינו באמירת 'התיקון הכללי' יחד עם עשרות האלפים בערב ראש השנה באומן.

והנה אמן החושים מני הולנדר באמירת 'תיקון הכללי' בכוונה גדולה בערב ראש השנה באומן.

- צילום: צביקה גרין 10 10 0:00 / 0:21 ( צילום: צביקה גרין )

לאחר מכן ראינו את אמן החושים מני הולנדר מדהים בקסמים את השוטרים האוקראיניים.

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את העבריין משה בן משה ראינו במעונו של הגאון הרב אליהו אברג'ל לשעבר ראש אבות בתי הדין בירושלים.

מגיש הטלוויזיה ירון אילן לשדרן הרדיו מנחם טוקר, על הזמר מוטי שטיינמץ: "התחלתי לשמוע שירים שלו, הוא שר מדהים".

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הזמרים שוקי סלומון וישראל מקמל, בהקלטות לשיר חדש על סוכות באולפן של המוזיקאי דייויד טויב.

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הזמר ליפא שמלצר שטס לראש השנה באומן, איבד בשדה התעופה את המזוודה עם כל הבגדים לחג.

10 10 0:00 / 1:27

הזמר אברהם פריד נצפה בתפילת מנחה בבית כנסת לוצק בירושלים.

והנה הזמר אברהם פריד עם כומתה צבאית לראשו, במהלך מופע לחיילים חרדים של איגוד 'שומר ישראל' ועמותת 'נצח יהודה'.

אלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל המערבי והפייטן מאיר שטרית, בקונצרט סליחות בקהילה של הרב רפאל דדון שליח חב"ד באורנג' קאונטי שבקליפורניה.

10 10 0:00 / 1:20

חברי הכנסת אוריאל בוסו וארז מלול, רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר וגונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, סגן ניצב יובל שביט מפקד משטרת בני ברק ורמת גן, רב פקד גל ליאור קצין אגף המבצעים במשטרת בני ברק, רב פקד אלעד אמויאל קצין שיטור וקהילה במשטרת בני ברק, רב פקד אריאל מנצור קצין אגף המבצעים במשטרת גבעתיים ופקד טל שרביט מפקד השיטור העירוני בבני ברק, במעמד הסליחות המרכזי במוסדות 'יביע אומר' בראשות מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: נועם אליהו )

במהלך הסליחות ראינו את ח"כ אוריאל בוסו משמש כשליח ציבור לצד החזן מאור חוביבה.

( צילום: נועם אליהו )

לאחר מכן ראינו את שלמה אלחרר סגן ראש העיר בני ברק ויחיאל לוי יו"ר המועצה הדתית בעיר ואיש החסד והעשייה יעקב זכריהו, באמירת הסליחות.

( צילום: נועם אליהו )

ולסיום ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' באמירת הסליחות לצידו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

( צילום: נועם אליהו )

במהלך כנס 'נדל"ן בקלפי', ראינו את ח"כ אוריאל בוסו, מכתיר את יו"ר 'דגל התורה' החדש ח"כ יעקב אשר לשר הבינוי והשיכון בממשלה הבאה.

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לאחר מכן ראינו את ח"כ יעקב אשר בסוד שיח עם ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג.

את הכתב הפוליטי אבי מוסקוב מ'קול ברמה', ראינו בסוד שיח פוליטי עם ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', במהלך אירוע פרטי.

( צילום: ישי חסון )

ח"כ שמחה רוטמן נתפס השבוע כשהוא רוכב על קורקינט חשמלי ברחובות ירושלים.

- צילום: דורון בלוך, 'כיפה' 10 10 0:00 / 0:07 ( צילום: דורון בלוך, 'כיפה' )

המוזיקאים יואלי דיקמן ומנדי וייס שרים לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "תנינים, תנינים" בעקבות תוכנית 'כלא התנינים' – בבר המצווה לבנו של איש התקשורת יעקב גרודקה מנהל החדשות והאקטואליה ברדיו 'קול ברמה'.

- צילום: יצחק שגיא 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: יצחק שגיא )

לאחר מכן ראינו את השר איתמר בן גביר מפגין כישורי שירה לשיר: "שערי שמיים פתח".

10 10 0:00 / 1:18

בשולחן הכבוד ראינו את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, ב'לחיים' על יין עם אבי החתן יעקב גרודקה.

ולסים ראינו את אנשי התקשורת ישראל כהן ומשה ארלנגר מ'קול ברמה', שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' והפרסומאי מאיר גל, מפזזים בריקוד עם איש התקשורת יעקב ברדוגו מועמד 'הליכוד' בבחירות לכנסת.

10 10 0:00 / 0:30

ביציאה משמחת בר המצווה ראינו את שרת התחבורה מירי רגב אומרת לח"כ אורי מקלב: "זה פספוס שאתה ומשה גפני לא תהיו בכנסת הבאה, אבל תמיד תזכרו שיש לכם חברה בכנסת", מהצד נראים דוד וורצמן עוזרו של ח"כ מקלב ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

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'זופניק' שזרם השבוע לכותל המערבי יחד עם כל עמך בית ישראל תפס את יועץ התקשורת אבי בלומנטל בסיור עם שרת התחבורה מירי רגב כשהם מפקחים על התחבורה באחד הימים העמוסים ביותר בכותל.

והנה השרה מירי רגב בכותל המערבי, יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, עוזרו יוסי בלוך והדובר ישראל רוזנבוים.

את משה בן זקן מנכ"ל משרד התחבורה וניצב בדימוס דורון תורג'מן ראש היחידה המיוחדת למניעת אלימות בתחבורה הציבורית, ראינו בסליחות בכותל המערבי.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר שטס לראש השנה באומן, בתפילה בציון 'הבעל על שם טוב' במז'יבוז', תחת אבטחה כבדה.

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נשיא המדינה יצחק הרצוג שהגיע לסליחות בכותל המערבי, התקבל באהדה ובשירת "ימים על ימי מלך תוסיף", כאחד הרבנים.

- צילום: משה פאר 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: משה פאר )

הרב יוסף יצחק נוימן שליח חב"ד לקהילה הדיפלומטית בניו יורק, בתקיעת שופר בבניין האו"ם בניו יורק יחד עם שגריר ישראל באו"ם דני דנון.

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עופר וינטר יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', נצפה משמש כשליח ציבור בסליחות בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

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ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול וסגנו וממלא מקומו יעקב דוד ברקוביץ', ב'לחיים' עם העסקן האלעדי חיים שפר, לאחר הסדרת ההקצאה למקווה 'חוג חתם סופר' בעיר.

הרבי יוסף בן חמו רב קהילת 'חיי אהרון' בבני ברק, מעניק מתנה ותעודת הוקרה לסגן ראש העיר שלמה אלחרר על פועלו למען תושבי העיר, במהלך שיעור 'אור החיים' שמסר הרב גבריאל מאזוז.

( צילום: יהודל'ה )

עו"ד שלמה חדד חבר מועצת העיר בני ברק, בניחום אבלים אצל יצחק פרץ מבכירי ש"ס בעיר, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

( צילום: נועם אליהו )

הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בניחום אבלים אצל הרב יוסף הופנר רב בית החולים 'מעייני הישועה', היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נושא דברי חיזוק בהרמת כוסית לעובדי מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, לצד המנכ"ל בועז יוסף וראש המינהל משה נקש, על היוזמה ענבל ישראלי מבכירי הרשות.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', בהכנסת ספר תורה של אנשי העסקים האחים ניסו ועופר צדיק, בהשתתפות אנשי עסקים ואישי ציבור. על החלק המוזיקלי הופקד הזמר נחמן ביטון, על התהלוכה הופקד אבי רוזן ועל תשמישי הקדושה הופקד ישראל דהן.

- צילום: COVER DIGITAL AGENCY 10 10 0:00 / 0:59 ( צילום: COVER DIGITAL AGENCY )

לאחר מכן ראינו את כרמל שאמה הכהן ראש עיריית רמת גן, כותב אות בספר התורה.

( צילום: COVER DIGITAL AGENCY )

ולסיום ראינו את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, בריקוד של שמחה עם ספר התורה.

- צילום: COVER DIGITAL AGENCY 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: COVER DIGITAL AGENCY )

דיוויד פרידמן לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, נצפה בקבלת קהל במעונו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, מהצד נראה העסקן אפרים חזן.

שדרן הרדיו רפי אוחנה שטס לסבב אירועים בארצות הברית, מתברך מהמקובל הרב אליהו נתנאלי בלוס אנג'לס.

את הצלם נועם אליהו ראינו בטיסה במסוק פרטי בשמי הארץ.

אנשי התיירות דודי רובינשטיין ושמחה וינברג, בפגישת עבודה עם הנהלת 'אלעל' - לוי הלוי המנכ"ל, נדב חנין סמנכ"ל השיווק ושלומי זפרני סמנכ"ל המסחר.

היועץ הרפואי שמעון רגובי יו"ר 'מזור' ומנכ"ל משרדו נחום פראנק, בביקור אצל הרב נתן פלדמן ראש מכון 'צוף' ונכדו של הגאון הרב אהרן פלדמן ראש ישיבת 'נר ישראל' בבולטימור ומזקני חברי מועצת גדולי התורה בארצות הברית.

איש הנדל"ן אליעזר ביכלר בתפילה בציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

( צילום: פ.ו. )

ינון אהרוני מנכ"ל משרד הרווחה והמשנה למנכ"ל משה לבון, בסיור במפעל החסד 'יד ביד' של המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן.

הרב שמואל אוירכמן מנהל קשרי הממשל והאסטרטגיה של חב"ד בישראל, העניק למשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, תלמוד בבלי 'בבא מציעא' שהודפס בשנת 1945 - תש"ה. ל'זופניק' נודע שמדובר בספר שכתבו יהודים שנרצחו בשואה.

בכירי משטרת ירושלים עקיבא בלום ואסף הרוש, מתברכים לשנה טובה במעונו של האדמו"ר מביאלא, חדי עין יבחינו גם בזמר מוטי כהן שמתנדב במשטרה, מאחורי הביקור עמד מוישי רוטנברג.

את שמעון אג'יאשווילי מבכירי קופת חולים 'מכבי' באלעד, ראינו מנחה ביד רמה את כנס רבני וגבאי הקהילות בעיר.

( צילום: Noam Fessel )

הרב דניאל צוריאל, מו"ץ בבית הוראה של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד וחבר ועדת הלכה בארגון 'פרי חיים', מעניק לגאב"ד 'דרכי הוראה' הגאון רבי אשר וייס, את הספר החדש שהוציא 'דברי חמודות' העוסק בענייני הלכות חולים בצום יוה"כ וזכה להסכמתו החמה לצד גדולי הרבנים והפוסקים.

השחקן אביב אלוש במסר מחזק בציון 'הבעל שם טוב' באוקראינה: "כל פגם שאתה רואה אצל החבר שלך, זה דבר ששייך אליך".

- צילום: ליאור מיכאל 10 10 0:00 / 2:24 ( צילום: ליאור מיכאל )

בהמשך ראינו את אביב אלוש שטס לראש השנה באומן, מתברך מהגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

( צילום: מיכאל בן אבו )

הרב רונן שאולוב, בערב סליחות לזמר אייל גולן וחבריו בדירת 'לב שלום' מול הכותל המערבי, בתפקיד החזן: הזמר אבישי אשל.

- צילום: יצחק חיו 10 10 0:00 / 0:30 ( צילום: יצחק חיו )

הזמר איתי לוי, נצפה בערב ראש השנה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק, שם שהה במהלך החג יחד עם חסידי חב"ד.

( צילום: דוד חייט )

בני הזוג הידוענים אגם בוחבוט ובר ברימר בסיור סליחות בכותל המערבי, יחד עם רב הסלבס מרדכי חסידים וישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל.

- צילום: ניסים ינאי ובאדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:45 ( צילום: ניסים ינאי ובאדיבות המצלם )

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: