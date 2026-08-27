זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בזמן שסגן ומ"מ ראש העיר בני ברק מנחם שפירא שותף לראשונה במשא-ומתן מול 'אגודת ישראל', למרות שהוא מעוניין לרוץ בקדנציה הבאה לראשות עיריית בני ברק, מה שעשוי להשפיע על המו"מ, 'זופניק' תפס את שפירא ביום שישי האחרון בשיחה עם אחד הבכירים ב'פלג הירושלמי' בויז'ניץ בבני ברק. האם הוא כבר פתח במגעים על תמיכה בו לראשות העיר?

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': באחד ממשרדי הפרסום החרדים הגדולים נרשמו לאחרונה חילוקי דעות בין השותפים. האם זה יוביל בקרוב לפיצולים? ימים יגידו. • ראש העיר שהפך ל"שטינקר" | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות זופניק | 20.08.26 חשיפת 'זופניק': אחד מאנשי התקשורת החרדים פנה השבוע להתפלל תפילת מנחה בשטיבלך המקומי, אך לפתע חש ברע והרגיש כי הוא עומד להתעלף. חיש מהר התיישב הוא על ספסל מעץ ולא קם עד שנחה נפשו והרגיש כי הוא חוזר למוטב. • גם כשמתרחשת לה פגישה אקראית וממושכת אי שם ברחובות ירושלים בין חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' לח"כ יצחק פינדרוס מ'דגל התורה', 'זופניק' נמצא באזור כדי להצניח את הרגע.

פרשן הבית ישי כהן נצפה בסוד שיח פוליטי מעמיק עם יועז הנדל יו"ר מפלגת המילואימניקים-בית ציוני שהגיע להתראיין באולפני 'כיכר השבת', על רסיסי מפלגות הימין ומה שביניהן.

במרכז מורשת יהדות בבל באור יהודה ראינו את יוסי עבדו שלנו בריאיון מיוחד עם נין הבן איש חי זיע"א רבי יצחק חיים, שישודר בקרוב ב'כיכר השבת'.

בהמשך השבוע ראינו את יוסי עבדו בריאיון מיוחד עם עו"ד ד"ר ניסן שריפי שישודר בקרוב ב'כיכר השבת'.

העיתונאי קובי ישראל מ'כיכר השבת' נצפה בתפילת ערבית בשטיבלאך 'זכרון משה' בירושלים, עם הכוונות השמורות לחודש אלול.

( צילום: י.פ. )

יום שישי, ערב שבת קודש, 'זופניק' ראה את ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות 'תפארת ישראל', מכבד את השבת הקרבה ועורך לבדו את הקניות.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נצפה בתחנת דלק בכביש 6, כשהוא ללא הכיפה המסורתית.

הגאון רבי ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ' שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית, בסוד שיח תורני ב'טרמינל פתאל' בנתב"ג, עם הגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון המשפיע הרב שמעון גלאי, שטסו למסע גיוס כספים.

בוועידה השנתית של מנהלי מוסדות 'מגדל אור' שנערך בניר עציון, נערך פאנל מיוחד עם אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן נשיא המוסדות והרב זלמן גרוסמן המנכ"ל, בהנחיית הסופר אברהם דוב גרינבוים, בו העלו זכרונות מהימים הראשונים וסיפרו אודות ההוראות החינוכיות שקיבלו מהרבי מלעלוב והבאבא סאלי זי"ע.

אם אתם מתכננים להיות השבת במירון, תיזהרו מראש לא להביא מצלמות... מאות חסידי ויז'ניץ מונסי בדרכם לארץ, לקראת השבת מירון עם האדמו"ר.

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מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגיע השבוע לכנס סליחות במכללת שירות בתי הסוהר לרגל חודש אלול, כשהוא מלווה ברב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר, תת גונדר הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, הרב מנחם יעקבזון ראש תחום חירום וקבורה בשירות בתי הסוהר, איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ושמעון ברדי עוזרו של הרב.

( צילום: נועם אליהו )

לאחר מכן ראינו את שמעון ברדי עוזרו של הרב יגאל כהן, מקבל תעודת הוקרה על פועלו לזיכוי הרבים באגפים התורניים בבתי הסוהר.

- צילום: נועם אליהו ורומי הראל 10 10 0:00 / 0:24 ( צילום: נועם אליהו ורומי הראל )

לסיום ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה עם רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר, בטקס התרת נדרים שערך הגאון הרב יגאל כהן.

( צילום: נועם אליהו )

בניחום האבלים השבוע אצל ראש העיר משה ליאון, כשלצדו נראה דוד שפירא מ'דגל התורה', שאל ראש ישיבת 'חדוות התורה', הרב משולם ברנדוין, מה הוא לקח מאביו לחיים. ראש העיר ענה בגעגוע: "אבא שלי לא היה שואל איך ינציחו אותו. הוא היה שואל מה עוד אפשר לעשות בשביל ילדי ירושלים".

שי גראוכר שהגיע לניחום אבלים אצל משה ליאון ראש עיריית ירושלים, היושב שבעה על פטירת אביו שלום ליאון ז"ל שנפטר בגיל 92, העניק לו תמונה מרגשת של אביו ז"ל מברך אותו בברכת כהנים.

- צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:17 ( צילום: שלומי כהן )

( צילום: שלומי כהן )

איש התקשורת שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' חגג ברית לבנו - ויקרא שמו בישראל: אברהם יצחק.

- צילום ועריכה: מנדי סגל 10 10 0:00 / 1:36 ( צילום ועריכה: מנדי סגל )

יענקי קצבורג, הבעלים של רשת 'הפרגוד', מפגין כישורי שירה בבר מצווה לבנו יונתן, יחד עם המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו, הזמר אפרים מנדלסון וחברי מקהלת 'נשמה'.

- הפקה: גדי ודודי ויטמן 10 10 0:00 / 0:55 ( הפקה: גדי ודודי ויטמן )

במהלך האירוע ראינו לחיצת יד בין הפרשן ישראל כהן לרב הסלבס מרדכי חסידים, ל'זופניק' נודע כי השניים עשו סולחה אחרי שנים של נתק, בתיווכו של איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

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במהלך שמחת בר המצווה ראינו את שר התרבות והספורט מיקי זוהר, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

( צילום: יעקב קופמן )

כוכב הרשת דודי קפלר מפגין כישורי שירה לשיר: "ונא אל תצריכנו", יחד עם הזמר יעקב שוואקי, המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', במהלך אירוע בר המצווה לבנו יונתן.

- צילום: יהודה גרנובסקי 10 10 0:00 / 2:24 ( צילום: יהודה גרנובסקי )

את הנגיד שמוליק הלפרין ועוזרו שימי רוזנברג, ראינו בשדה התעופה בדרך למסע חיזוק 'דף היומי משניות' בחו"ל.

( צילום: אבי רחמני )

איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה' ויזם הנדל"ן רונן גנון, ב'לחיים' עם הגאון הרב אליהו קצביאן ראש ישיבת 'תפארת שמואל' בירושלים ובנו איש העסקים יחיאל קצביאן.

את איש התקשורת ידידיה מאיר, ראינו מתעד את הסליחות בכותל המערבי.

החתן יהודה חיימזון משומעי שיעור דף היומי המפורסם הגיע להזמין את המגיד שיעור הרב יעקב קנייבסקי לחתונה.

הזמר מוטי שטיינמץ צילם קליפ חדש במדבר, ובמהלך הצילומים עף לו הכובע.

- צילום ועריכה: הרשי סגל 10 10 0:00 / 0:24 ( צילום ועריכה: הרשי סגל )

הזמר יצחק בן ארזה בקומזיץ שירי רגש עם בחורי ישיבת 'מערבא', ביוזמת מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר.

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הזמר יעקב שוואקי משתף בסיפור מצמרר על הכנסת ספר תורה בניו ג'רזי לזכרו של אורי דנינו הי"ד שנרצח בשבי חמאס בעזה, בדיוק בערב שבו חברו הטוב שורד השבי אליה כהן התחתן.

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והנה הזמר יעקב שוואקי מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, במופע לטובת ילדים בעלי מוגבלויות.

הזמר ישי ריבו בשירה מרגשת עם ילד חולה, במסיבה למאות ילדים חולים שערך נועם נזרי יו"ר 'חיוך של ילד'.

- צילום: ליה צוהר 10 10 0:00 / 0:35 ( צילום: ליה צוהר )

הזמר שלמה כהן נצפה בדרכו לתפילת שחרית בבני ברק.

הזמר מנדי וייס מקפיץ בשירה בחתונת בתו של נחום גיטלר סגן ראש עיריית מודיעין עילית.

- צילום: אברימי ארנון 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: אברימי ארנון )

הזמר יניב מדר בשירי רגש בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

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החזן והפייטן אמיר אליהו נצפה מפגין כישורים בתקיעת שופר במהלך קניות.

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את החזן יהודה נפתלי ראינו מוביל את מעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי.

- צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי 10 10 0:00 / 1:20 ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

את הזמר שולי רנד שקיבל היתר מאה רבנים והתחתן עם מגישת הטלוויזיה צופית גרנט - והתגרש השבוע באופן רשמי מרעייתו הראשונה מיכל, ראינו עם הטוען הרבני הרב מרדכי שיינין שהוביל את מהלך נתינת הגט.

באחד הבקרים בירושלים, תפס 'זופניק' מחוייכים מתמיד את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב בעת שהגיעו לאחד מפעילויות החופש בירושלים.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני נושא דברים בפני תלמידי חיידר 'הבאר' ברחובות, במהלך סיור בעיר. מהצד נצפה הדובר יעקב מורגנבסר שוקד על מלאכת התיעוד.

בניחום אבלים אצל ראש עיריית ירושלים משה ליאון ראינו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני והגאון הרב שלום ארוש.

את ח"כ אורי מקלב, שכיהן במשך שנים כנציג הציבור בעיריית ירושלים, ראינו בניחום אבלים אצל ראש העיר משה ליאון, היושב שבעה על פטירת אביו ז"ל.

את חברי הכנסת יואב בן צור ומיכאל מלכיאלי מש"ס, ראינו בשיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, כפי שדווח ב'כיכר השבת', ביציאה מהשיעור הותקפו השניים על ידי חרדים קיצוניים, משתתפי השיעור נחלצו להגנת חברי הכנסת והדפו את התוקפים.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר והגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, מאחלים מזל טוב בחתונת בתו של ח"כ ארז מלול.

את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ראינו בקיאקים ב'רפטינג נהר הירדן', עם הבעלים ערן גיגי שקיבל על עצמו לסגור את העסק בשבת לפני מספר שנים והכפיל רווחים.

בעיבורה של העיר בני ברק ראה 'זופניק' את השר יצחק וסרלאוף יוצא מרכבו מתחת לביתו של נתן גרוסמן הרל"ש של אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן כשהשניים מסתודדים באריכות.

את שר החוץ גדעון סער ובנו דוד, ראינו במעמד הסליחות בכותל המערבי, לצד הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים ומרדכי סולי אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל.

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שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, עזרא כהן שגריר פנמה בישראל והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בכינוס הישגי ההתיישבות של מועצת מטה בנימין, במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

השר חיים כץ ומשה בר סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות, שהגיעו לסיור מקצועי בעיר בני ברק נצפו יחד עם אהרן אלבוים המשנה לראש העיר והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, במאפיית ויז'ניץ עם חזקי כהן מבעלי המאפייה.

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את ח"כ לימור סון הר מלך ראינו בסיור מקצועי בקבר רחל עם מנהל המקום אייל עטיה.

עופר וינטר יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', נצפה בתפילת שחרית בכותל המערבי, יממה לאחר ההכרזה על הקמת המפלגה.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן נצפה בקניות לקראת חגיגות הענק לכבוד בר המצווה של בנו.

בהמשך השבוע ראינו את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, בהנחת תפילין לבנו דן, אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, לקראת בר מצווה בשבוע הבא. בהמשך השבוע ראינו את ישראל אוזן ובנו, מזמינים את הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לאירוע בר המצווה.

( צילום: אברהם רוזיליו )

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', שהגיע לנחם את צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, על פטירת נכדתו הילדה רוחמה חנה כהן ע"ה בת ה-4, פצח בשירה וריקוד עם בני המשפחה: "השם יתברך תמיד אוהב אותי", בריקוד השתתף גם אליעזר ראוכברגר סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים.

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מנהל היחידה לחינוך חרדי בעיריית פתח תקווה אבי פקטר נצפה בסוד שיח עם ח"כ אורי מקלב במהלך אירוע פרטי.

ישראל פרוש ראש עיריית אלעד לשעבר ועוזרו רובי יעקב, בניחום אבלים אצל תומר כהן יו"ר ועד העובדים בעיריית אלעד, היושב על פטירת אביו הרב ניסים כהן זצ"ל.

צוריאל קריספל מנכ"ל מועצת בתי העלמין בירושלים, מתברך מהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, במסיבת שבע ברכות לנכדתו של הנגיד הרב עזריאל טאובר.

רפאל זביחי מנכ"ל מוסדות 'תפארת רפאל', מחלק סידורי סליחות בכותל המערבי יחד עם פקד מושיקו דהן מפקד משטרת הכותל ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל.

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את ישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל, ראינו בתיאומים אחרונים רגע לפני עוד מעמד סליחות בכותל בהשתתפות עשרות אלפים.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו בסידור חופה וקידושין, בחתונת בנו של אלי פולק המשנה למנכ"ל 'איחוד הצלה' - נתנאל עם שרי ברגר, באולמי 'דימול פלטינום' • על החלק המוזיקלי הופקדו המוזיקאים יעקב שוואקי, פיני איינהורן, יואלי דיקמן ותזמורתו ודיג'יי שמוליק ברגר (אח הכלה).

- צילום: אריה סוטון 10 10 0:00 / 1:02 ( צילום: אריה סוטון )

אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה', נצפה יחד עם הרב המזמר רונן בוסתן, המפיק עוזר דרוק, דוד שעיו ואיציק לוי, בחופשה בשווייץ.

את המפיק עוזר דרוק מנהל השיווק של 'קול פליי' וציפי רוטלוי סמנכ"לית השיווק של 'יתד נאמן', ראינו במלון בשווייץ.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ודוד סנדרס מנכ"ל 'משכן התכלת', ראינו בשיעור על 'האור החיים הקדוש' של הנגיד שמוליק הלפרין בירושלים.

( צילום: שימי רוזנברג )

המפיק שלמה פולק מרדיו 'קול חי' החתן השבוע באירוע בהשתתפות עובדי התחתנה.

( צילום: פנחס בינדר )

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בסידור חופה וקידושין בחתונה של בן יקיר ישי ממנהלי החניה בכותל המערבי ושיראל שמש, בין המברכים בחופה היו השר לשעבר אלי ישי והזמר עופר לוי.

- צילום: איילת שוסטר 10 10 0:00 / 1:43 ( צילום: איילת שוסטר )

הרב מאיר אבוחצירא בנו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בריקוד של שמחה בשבע ברכות לבנו של חיים גיטלר יד ימינו של היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא'.

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את היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא', ראינו עולה לתורה בתפילת שחרית בכותל המערבי.

( צילום: תומר ארנט )

היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר 'ארגון 'למענכם', בפגישת עבודה עם פרופסור אלי שפרכר מנכ"ל בית חולים 'איכילוב', לרגל הקמת מרכז להתערבות מוקדמת בטראומה.

את העסקן החב"די לוי אדרעי, ראינו בחתונת בנו של הרב מאיר צבי סטמבלר יו"ר מועצת הפדרציה של הקהילות היהודיות באוקראינה, עם בתו של הרב דוד גולדברג שליח חב"ד בסאו פאולו שבברזיל, מהצד נראה סב הכלה הרב יוסף דוד וויטמאן.

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ונשיא המדינה יצחק הרצוג, בניחום אבלים אצל בני משפחתו של הפילנתרופ ד"ר שמואל חרל"פ ז"ל שנפטר בגיל 82.

רבקה בלוי מנהלת בית הספר 'בית חנה' של חסידות חב"ד בירושלים, מעניקה זר פרחים ואות הוקרה לרעיית ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו, על פעילותה, בכנס לנשות חב"ד ב'בנייני האומה' בירושלים.

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לאחר מכן ראינו את הצלם חיים טויטו שתיעד את האירוע, בתמונת סלפי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה.

את איש העסקים נאור ברוך ראינו מגיע לסיור ותפילה ב'מרכז חב"ד העולמי 770' בניו יורק.

( צילום: ש.ל. )

הזמר ליאור נרקיס בביצוע מיוחד ל"ברכת הכהנים", בחתונת בתו של הרב שמואל ביסטריצקי שליח חב"ד בסביון ובנו של הרב גרשון שנור שליח חב"ד בגני תקווה, באירוע יוקרתי באולמי 'אווניו'.

- צילום: שלומי כהן | הפקה: מיכאל כפלין 10 10 0:00 / 1:32 ( צילום: שלומי כהן | הפקה: מיכאל כפלין )

שחקן הכדורגל עומר אצלי נצפה בסיור סליחות בכותל המערבי.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: