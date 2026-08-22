שריפה משמעותית פרצה הערב (מוצאי שבת) במגרש מכוניות המיועדות לפירוק באזור התעשייה ב' בקרית ארבע. עשרות לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית יהודה, בסיוע מחוזות שכנים, פועלים בשעה זו לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה.

עדכון (22:11): ​במקום עדיין פועלים 17 צוותי כיבוי, הכוללים רכבי אספקת מים ומנוף גבהים, לצד עשרות מתנדבים המסייעים בשטח. פעולות הכיבוי מתבצעות בשיתוף פעולה הדוק עם מיכליות מים של צה"ל, ומשטרת ישראל שסגרה את צירי התנועה באזור. לפני זמן קצר נכנס לעבודה במקום שופל, המסייע בפינוי כלי הרכב שטרם נפגעו מהאש כדי למנוע את התפשטות הבעירה. עשן כבד עדיין ממשיך להיתמר מעל האזור וקרינת חום חזקה אוחזת בסביבה.

על פי הדיווחים מהשטח, מדובר בשריפה שמעורבים בה מאות כלי רכב. בעקבות עוצמת הלהבות, בלוני גז שנמצאים במקום מתבקעים ברצף, מה שמקשה על פעולות הכיבוי ומסכן את הכוחות הפועלים בזירה.

טפסר משנה תמיר ארז, מפקד תחנה אזורית יהודה, מסר: "מדובר בשריפה משמעותית אשר מעורבים בה כלי רכב רבים, וכן בלוני גז שמתבקעים בעקבות השריפה. עם הגעת הצוותים הראשונים לאירוע, ובניית תמונת מצב הזנקנו למקום את כל צוותי התחנה, וכן צוותים מתחנות נוספות ומחוזות שכנים".

לדבריו, "הצוותים פועלים במספר גזרות עבודה, ובחלקים מהשריפה הייתה פגיעה בקווי מתח גבוהה. בנוסף, במקום מסייעים לנו כוחות צה"ל באספקת מים". המאמץ העיקרי של הכבאים ממוקד כעת בבלימת התפשטות האש לעבר מגרש מכוניות נוסף הנמצא בסמוך, תוך פעולה במקביל לכיבוי מוקדי השריפה הקיימים.

דוברות מועצת קרית ארבע עדכנה את התושבים כי השריפה בשליטה של כוחות הכיבוי וכוחות הביטחון, וכי כרגע אין סכנה לתושבי שכונת גל הסמוכה. ראש המועצה והנהלת המועצה נמצאים בקשר רציף עם גורמי הביטחון וההצלה, ומוכנים לכל תרחיש.