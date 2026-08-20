גל ההוצאות להורג באיראן בעקבות המחאות השנה ממשיך להסלים, כאשר הבוקר (חמישי) הוציאו הרשויות במדינה להורג את גאאם חוסייני, המכונה "אריאן", שהורשע במעורבות באירועי המחאה בעיר אספהאן שבמרכז המדינה בחודש ינואר. כך דווח באיראן אינטרנשיונל.

חוסייני הוא המורשע החמישי שמוצא להורג מתוך קבוצה של 12 מורשעים ב"תיק כיכר עלי-ח'אני" – פרשה שסביבה הביעו מומחי זכויות אדם של האו"ם דאגה קשה לגבי תקינות המשפט וההליך הפלילי שעברו הנאשמים.

הרשות השופטת באיראן תיארה את חוסייני כנתין זר, אך נמנעה מלציין רשמית את אזרחותו. עם זאת, גורם המכיר את הפרשה דיווח כי חוסייני היה בן דודו של גולמוחמד מוחמדי, אזרח אפגניסטן שהוצא להורג קודם לכן באותו התיק, דבר המצביע על כך שגם חוסייני היה ככל הנראה בעל אזרחות אפגנית.

לפי הדיווח של מרכז התקשורת של הרשות השופטת, הוצאתו להורג של חוסייני פוצעה הבוקר לאחר שבית המשפט העליון באיראן דחה את ערעורו ואשרר את עונש המוות. בין האישומים בהם הורשע היו "מוחארבה" (ניהול מלחמה נגד אלוקים), חבלה, פגיעה ברכוש וקשירת קשר לפגיעה בביטחון הלאומי.

הפרשה המדוברת מתמקדת באירועי ה-8 בינואר בכיכר עלי-ח'אני באספהאן, במהלכם נהרגו ארבעה אנשי כוחות הביטחון האיראניים. הרשויות באיראן טענו כי חוסייני נכח במקום כשהוא מצויד בנשק קר, לבש כובע ומסכה, וכיבה את מכשיר הטלפון הנייד שלו כדי למנוע את זיהויו ומעקבו. כמו כן הוטח בו כי השתתף בהצתת מסגד בשכונת מלכשאהר בעיר באותו הלילה, ויצר נסיבות של פחד וטרור תוך פגיעה קשה בביטחון הציבורי.

חוסייני מצטרף לארבעה מעורבים נוספים בפרשה שהוצאו להורג בשבועות האחרונים: גולמוחמד מוחמדי ועורפאן אספנדיארי שהוצאו להורג ב-19 ביולי, ואמירחוסיין ספארי ואבולפזל ספאחי שהוצאו להורג ב-28 ביולי. השניים האחרונים נתלו ישירות בכיכר עלי-ח'אני עצמה, במקום שבו התקיימו ההפגנות, כאשר גרדום מיוחד הוקם בזירה תחת אבטחה כבדה ונוכחות משטרתית מוגברת, מחשש להתלקחות מחאות נוספות.

הוצאתו להורג של חוסייני עוררה שוב זעם רב בקרב ארגוני זכויות אדם ומומחים בינלאומיים. ערב ההוצאות להורג הקודמות בפרשה, פנו מומחי או"ם בראשות דיווחת המצב באיראן, מאי סאטו, בקריאה דחופה לעצור את עונשי המוות. המומחים הבהירו כי גזירת עונש מוות על 12 בני אדם בדיון יחיד, בדלתיים סגורות ובלא הבהרה של האחריות הפלילית הפרטנית של כל נאשם, מהווה הפרה חמורה של סטנדרטים בינלאומיים למשפט הוגן. על פי הדיווחים, הנאשמים – שרובם צעירים בשנות העשרים לחייהם ואף בשלהי גיל ההתבגרות – סבלו ממעצרים שרירותיים, היעלמויות בכפייה ויחס אכזרי, כאשר ההרשעות נשענו בעיקר על הודאות שחולצו ממהם ושודרו בטלוויזיה הממלכתית.

צעד זה מגיע כחלק ממגמה נרחבת ומדאיגה של הסלמה בשימוש בעונש המוות באיראן נגד מעורבים במחאות. לפי נתוני נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טורק, מאז אמצע מרץ הוציאה איראן להורג לפחות 56 בני אדם באישומים הקשורים לביטחון לאומי, כאשר מעל 100 מעורבים נוספים עומדים כעת בפני אישומים דומים ועונשי מוות פוטנציאליים.