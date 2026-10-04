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"לא קורה במדינה מתוקנת"

צרורות של ירי: מועמד רע"מ היהודי זכה ל"קבלת פנים" מיוחדת ברהט | צפו

יואב סגלוביץ', מקום 2 ברשימת רע"מ הגיב בבהלה לירי במהלך ביקור ברהט (בארץ)

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יואב סגלוביץ', שקיבל לאחרונה מקום שני ברשימת רע"מ לאחר שעזב את יש עתיד, ביקר הערב (יום ראשון) ברהט - ובמהלך חוג בית נשא דברים בפני תושבים, שנקטעו כששמע צרור יריות.

"הנושא של הפשיעה זה לא הסיבה המרכזית בגללה נכנסתי לרע"מ, אבל אפשר לטפל בזה", אמר סגלוביץ' בתגובה לירי. הוא הוסיף, "איך אפשר להתיייחס לדבר הזה? זה דבר שלא יכל לקרות במדינה מתוקנת".

כזכור, ב-31 באוגוסט 2026 הצטרף סגלוביץ אל הרשימה הערבית המאוחדת בראשותו של מנסור עבאס. הוא המועמד היהודי הראשון אי-פעם ברשימת רע"מ לכנסת.

במסיבת עיתונאים שקיים לצדו של עבאס עם הצטרפותו למפלגה, גרס סגלוביץ כי הטענה שלא ניתן לקיים שותפות עם מפלגות ערביות לאחר טבח שבעה באוקטובר היא "מופרכת", וכי הוא שואף ליצור שותפות פוליטית חדשה.
ערביםיש עתידמנסור עבאספשיעהיואב סגלוביץ'

4 תגובות

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4
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
נעם
3
יצא קרח מכאן ומכאן, גם עזב את לפיד וגם קיבל קבלת פנים עם צרורות ברהט.
אברהם
2
בא לשם לעשות פוזות של מפקד גדול וקיבל מוזיקה של כדורים באוזניים, שיחזור מהר לתל אביב שלו. מי שלא יודע להתעסק עם השטח של הדרום שלא יבוא לרהט למכור לנו סיפורים על משילות וסדר.
דורון

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