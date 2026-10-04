יואב סגלוביץ', שקיבל לאחרונה מקום שני ברשימת רע"מ לאחר שעזב את יש עתיד, ביקר הערב (יום ראשון) ברהט - ובמהלך חוג בית נשא דברים בפני תושבים, שנקטעו כששמע צרור יריות.

"הנושא של הפשיעה זה לא הסיבה המרכזית בגללה נכנסתי לרע"מ, אבל אפשר לטפל בזה", אמר סגלוביץ' בתגובה לירי. הוא הוסיף, "איך אפשר להתיייחס לדבר הזה? זה דבר שלא יכל לקרות במדינה מתוקנת".

כזכור, ב-31 באוגוסט 2026 הצטרף סגלוביץ אל הרשימה הערבית המאוחדת בראשותו של מנסור עבאס. הוא המועמד היהודי הראשון אי-פעם ברשימת רע"מ לכנסת.

במסיבת עיתונאים שקיים לצדו של עבאס עם הצטרפותו למפלגה, גרס סגלוביץ כי הטענה שלא ניתן לקיים שותפות עם מפלגות ערביות לאחר טבח שבעה באוקטובר היא "מופרכת", וכי הוא שואף ליצור שותפות פוליטית חדשה.