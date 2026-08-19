מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

בני משפחתן של מלי וליאל יהלומי מביעים דאגה וחוסר אונים מול חוסר הוודאות הנמשך, זאת למרות מציאתן בריאות ושלמות בארנגטינה. לפי הדיווח היום (רביעי) בישראל היום, השתיים לא יצרו קשר עדיין עם קרוביהן בישראל.

"הלוואי שיצרו קשר, ויהיו לנו תשובות", מסר אחד מקרובי המשפחה ל'היום'. לדבריו, מלי וליאל לא יצרו עמם קשר ביום שבת האחרון, שבו נמצאו על גבי אוטובוס בינעירוני בארגנטינה, וגם לא בחמשת הימים שחלפו מאז. עוד דווח כי מלי לא התפטרה באופן מסודר מעבודתה בבנק בטרם יצאה לדרך. פרט זה מצטרף לשרשרת של עובדות המצביעות על תכנון מוקדם של ההיעלמות, אך גם על חוסר סגירת מעגלים מול הסביבה הקרובה. כזכור, החיפוש הבינלאומי הקדחתני אחר האם ובתה הגיע לסיומו כאשר השתיים אותרו על גבי אוטובוס בינעירוני בארגנטינה. סגן-ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, שוחח עמן בשטח ובדק כי הן בריאות ושלמות, אינן נתונות תחת איום או סכנה וכי הגיעו למדינה מרצונן החופשי.

מלי וליאל ברכבת בארגנטינה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42 מלי וליאל ברכבת בארגנטינה ( צילום: דוברות המשטרה )

מכיוון שמדובר בשתי נשים בגירות שאינן חשודות בביצוע עבירה כלשהי ואינן מבוקשות, תפקידן של רשויות החוק הסתיים ברגע שהוברר כי אינן מצויות בסכנת חיים. על פי החוק והנהלים הבינלאומיים, לכל אדם בגיר עומדת הזכות לנתק קשר ולבחור את מקום מגוריו בפרטיות מלאה, ללא מעקב משטרתי.

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הפרשייה כולה והסוגיה המשפטית-אתית שהיא מעלה כבר זוכים להתייחסות נרחבת גם בתקשורת בארגנטינה. לפי הדיווח ב'היום', כלי התקשורת במדינה עוסקים בימים אלו בהרחבה בשאלה עד כמה רשאית המשטרה להמשיך להפעיל אמצעי חקירה ומשאבים בינלאומיים כאשר מתברר שאנשים בגירים בחרו להיעלם מרצונם.

הדיון הציבורי בארגנטינה מחדד את ההבדל בין שלב החיפוש הראשוני – שבו נדרש לברר אם הנעדרים בסכנה – לבין השלב שבו נשלל החשד והזכות לפרטיות גוברת על כל רצון של המשפחה או הרשויות לדעת לאן פניהם מועדות.

במקביל, דיווחים בתקשורת בדרום אמריקה מצביעים על כך שארגנטינה לא הייתה בהכרח התחנה האחרונה במסען של השתיים. בדיווחים נטען כי השתיים בחנו אפשרויות להמשיך את דרכן למדינות נוספות באזור, ובהן פרגוואי, צ'ילה ואקוודור, ככל הנראה במטרה להתחיל פרק חדש בחייהן.

יחד עם זאת, עד כה לא התקבל אישור מאומת שלפיו הן עברו לאחת המדינות הללו. גורמים במשטרה הבהירו כי למלי יהלומי לא היו חובות כספיים, וכי היא משכה כספי פיצויים לפני למעלה משנה ומימנה בהם את המסע המתוכנן. בעוד מבחינת רשויות האכיפה המטרה הושגה והתיק נסגר עם הגילוי שהן בחיים, קרובי המשפחה בישראל נותרו מאחור ללא תשובות, מודאגים ומתפללים לאות חיים שיפיג את המתיחות הקשה.