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פרשיית אלדר דיין

התפתחות חריגה בחקירת הרצח המזעזע: נבדקת מעורבות חיות בר

המשטרה מבקשת להאריך את מעצר ארבעת החשודים בשמונה ימים • שתי עבירות חמורות נוספו לכתב האישום | החקירה מתקדמת לקראת גיבוש תמונה מלאה (בארץ)

5תגובות
זירת מציאת הגופה (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

התפתחות משמעותית נרשמה בחקירת מותו של אלדר יצחק דיין ז"ל: המשטרה צפויה לבקש מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של ארבעת החשודים במעורבות באירוע בשמונה ימים נוספים, כאשר לבקשת המעצר הנוכחית נוספו שתי עבירות חמורות שלא יוחסו להם בדיונים הקודמים.

מדובר בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית ותקיפה סתם על ידי שניים או יותר, שנוספו למכלול החשדות הקיימים נגד המעורבים. הוספת העבירות מגיעה בעקבות התקדמות החקירה וממצאים חדשים שעלו בידי חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) שרון. כך דווח היום (חמישי) בוואלה.

ב'מעריב' דווח היום, כי נציג המשטרה מסר בבית המשפט שנבדקת אפשרות למעורבות של חיות בר בנסיבות המוות.

ארבעת החשודים שמעצרם צפוי להיות מוארך נחקרו בעבר בתחנת משטרת פתח תקווה בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהתרחשה באזור הוד השרון ופארק הירקון. באותו אירוע, על פי חומר החקירה, התפתחה תגרה אלימה במיוחד בין שלושת הצעירים מדימונה - ביניהם אלדר דיין ז"ל - לבין חבורה של חמישה צעירים מקומיים.

כעת, לאחר שהתיק הועבר לטיפול ימ"ר שרון והחקירה התקדמה, הוחלט על מעצרם המחודש של ארבעת החשודים. למכלול החשדות הקיים - הכולל חבלה חמורה, קשירת קשר לעשות פשע, תקיפה, תגרה וחבלה במזיד ברכב - נוספו כעת שתי העבירות החמורות הנוספות.

מהקטטה להיעלמות

על פי הפרטים שנחשפו בחקירה, במהלך הבילוי במרכז הארץ ב-25 ביולי התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון. במהלך העימות, על פי חומר החקירה, אחד החברים ניסה לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של הרכב ניזוקה.

בהמשך נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב, פירקו ממנו את לוחיות הזיהוי והסתתרו. בשלב זה התפצלו דרכיהם: שני החברים חזרו בתחבורה ציבורית לדימונה, ואילו עקבותיו של אלדר דיין אבדו כליל לאחר ששלח לבת זוגו את ההודעה "יש בלגן".

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

המפנה הדרמטי

המפנה הדרמטי בחקירה התרחש בתחילת חודש אוגוסט, לאחר שלושה שבועות של חיפושים קדחתניים, עם איתור גופתו של דיין. בעקבות כך הועבר התיק לטיפול היחידה המרכזית (ימ"ר) שרון, אשר החלה לנהל חקירה סמויה במסגרתה התחזק החשד המרכזי.

החוקרים חזרו לבחון את אירועי הקטטה כאחד הצירים המרכזיים בפרשת המות הטרגי. במקביל, נמשכת החקירה נגד שני חבריו של דיין, שהיו עמו באותו יום והציגו גרסאות סותרות לגבי האירועים.

ממערכת האכיפה נמסר כי החקירה נמשכת בעוצמה, וצוות החקירה ממשיך לאסוף ראיות ולחקור את כלל המעורבים באירוע. הדיון בבקשה להארכת המעצר צפוי להתקיים בימים הקרובים בבית משפט השלום בפתח תקווה.
אלדר דיין

5 תגובות

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3
האם אתם מאמינים באחים ובאחיות ובכוח עזר בבתי חולים ובקופות חולים ובבתי אבות שסוגרים את הוילון ומטפלים ביקירים שלכם ? יש לחייב אותם לשאת מצלמת גוף כמו השוטרים .
דוד
גם אני לא מאמין. בזמנו אבי צרח את נשמתו וסירבו לאפשר לי להיכנס. לציין שהיו כמה אחים בני דודים. עד היום אני מצטער שלא התעקשתי להיכנס.
המלך
2
רציניים? חיות בר???שקר מצוץ מן האצבע!! מישהו רצח אותו!! וזה יכול להיות בעיקר החברים שלו! וגם אם 'רק' הפקירו, שלושה שבועות לא הוציאו מילה על מיקומו ומצבו - אז הם רוצחים!!! אולי רצחו בפועל, אולי בעזיבה ובאדישות, אבל רצחו!
אבגד
זה לא נכון מה שאתה אומר כי החשוד מסר את הטלפון שלו וראו שהם כן ניסו לחפש אותו התקשרו למשטרה , לבית החולים , לחברים לראות מה איתו יש לציין שאלדר היה גר בפתח תקווה וגם אבא שלו גר שם הם חשבו שהוא מסתתר אצל אחד החברים
אפי
1
ברור שהחברים שלו שותפים לרצח כל אחד מסר גרסה אחרת…..הרעיון שאולי אפשר היה להציל אותו מטריף את הדעת. שתיקה כהודאה
פרח

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