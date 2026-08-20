התפתחות חריגה בחקירת הרצח המזעזע: נבדקת מעורבות חיות בר

התפתחות משמעותית נרשמה בחקירת מותו של אלדר יצחק דיין ז"ל: המשטרה צפויה לבקש מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרם של ארבעת החשודים במעורבות באירוע בשמונה ימים נוספים, כאשר לבקשת המעצר הנוכחית נוספו שתי עבירות חמורות שלא יוחסו להם בדיונים הקודמים.

מדובר בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית ותקיפה סתם על ידי שניים או יותר, שנוספו למכלול החשדות הקיימים נגד המעורבים. הוספת העבירות מגיעה בעקבות התקדמות החקירה וממצאים חדשים שעלו בידי חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) שרון. כך דווח היום (חמישי) בוואלה.

ב'מעריב' דווח היום, כי נציג המשטרה מסר בבית המשפט שנבדקת אפשרות למעורבות של חיות בר בנסיבות המוות.

ארבעת החשודים שמעצרם צפוי להיות מוארך נחקרו בעבר בתחנת משטרת פתח תקווה בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהתרחשה באזור הוד השרון ופארק הירקון. באותו אירוע, על פי חומר החקירה, התפתחה תגרה אלימה במיוחד בין שלושת הצעירים מדימונה - ביניהם אלדר דיין ז"ל - לבין חבורה של חמישה צעירים מקומיים.

כעת, לאחר שהתיק הועבר לטיפול ימ"ר שרון והחקירה התקדמה, הוחלט על מעצרם המחודש של ארבעת החשודים. למכלול החשדות הקיים - הכולל חבלה חמורה, קשירת קשר לעשות פשע, תקיפה, תגרה וחבלה במזיד ברכב - נוספו כעת שתי העבירות החמורות הנוספות.

מהקטטה להיעלמות

על פי הפרטים שנחשפו בחקירה, במהלך הבילוי במרכז הארץ ב-25 ביולי התפתחה קטטה אלימה באזור הוד השרון ופארק הירקון. במהלך העימות, על פי חומר החקירה, אחד החברים ניסה לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין, והשמשה הקדמית של הרכב ניזוקה.

בהמשך נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב, פירקו ממנו את לוחיות הזיהוי והסתתרו. בשלב זה התפצלו דרכיהם: שני החברים חזרו בתחבורה ציבורית לדימונה, ואילו עקבותיו של אלדר דיין אבדו כליל לאחר ששלח לבת זוגו את ההודעה "יש בלגן".