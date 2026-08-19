התפתחות בחקירת רצח אלדר יצחק דיין ז"ל: חוקרי המשטרה מציגים סתירות ופערים נסיבתיים חמורים בעדויותיהם של שני החשודים המרכזיים בפרשה, שהיו חבריו הקרובים של הצעיר בן ה-23 מדימונה. כך נחשף הערב (רביעי) בישראל היום.

אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנת כעת ביסודיות על ידי צוות החקירה היא סיבת כניסתם של השלושה אל השטח הפתוח הסמוך לתחנת הדלק, ומדוע לטענת החשודים הם בחרו להתפצל לאחר שנטשו את רכבם במתחם. כידוע, מיד לאחר אותה כניסה לשטח נותק הקשר עם המנוח, ובהמשך אותרה גופתו באותו תא שטח.

גרסתם של החשודים בחקירה הייתה, לפי הדיווח, כי הסיבה לבריחתם אל השטח הפתוח הייתה הגעתה של ניידת משטרה למקום. לדבריהם, סברו כי השוטרים הגיעו במטרה לעצור אותם בעקבות מעורבותם בתגרה מוקדמת עם חמישה צעירים מפתח תקווה. החשודים טענו כי כתוצאה מהבהלה הם נמלטו, התפצלו בשטח, ולאחר שלא הצליחו לאתר את חברם, נסעו חזרה לביתם בדימונה באמצעות תחבורה ציבורית.

אולם, מבדיקה עובדתית ומעמיקה של לוחות הזמנים עולה תמונה שונה לחלוטין. רישומי המשטרה והדיווחים מהשטח מראים - כך לפי הדיווח - כי ניידת המשטרה הוזעקה אמנם על ידי עובד תחנת הדלק, שדיווח על צעירים שפירקו את לוחיות הרישוי של הרכב ונטשו אותו, אך היא הגיעה למקום כחצי שעה לאחר שהשלושה כבר צעדו אל תוך השטח הפתוח. עובדה זו שומטת את הבסיס מתחת לגרסת החשודים, ומוכיחה כי הם לא יכלו לראות את הניידת או לנסות להימלט מפניה ברגע הכניסה לשטח.