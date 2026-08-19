התפתחות בחקירת רצח אלדר יצחק דיין ז"ל: חוקרי המשטרה מציגים סתירות ופערים נסיבתיים חמורים בעדויותיהם של שני החשודים המרכזיים בפרשה, שהיו חבריו הקרובים של הצעיר בן ה-23 מדימונה. כך נחשף הערב (רביעי) בישראל היום.
אחת הסוגיות המרכזיות שנבחנת כעת ביסודיות על ידי צוות החקירה היא סיבת כניסתם של השלושה אל השטח הפתוח הסמוך לתחנת הדלק, ומדוע לטענת החשודים הם בחרו להתפצל לאחר שנטשו את רכבם במתחם. כידוע, מיד לאחר אותה כניסה לשטח נותק הקשר עם המנוח, ובהמשך אותרה גופתו באותו תא שטח.
גרסתם של החשודים בחקירה הייתה, לפי הדיווח, כי הסיבה לבריחתם אל השטח הפתוח הייתה הגעתה של ניידת משטרה למקום. לדבריהם, סברו כי השוטרים הגיעו במטרה לעצור אותם בעקבות מעורבותם בתגרה מוקדמת עם חמישה צעירים מפתח תקווה. החשודים טענו כי כתוצאה מהבהלה הם נמלטו, התפצלו בשטח, ולאחר שלא הצליחו לאתר את חברם, נסעו חזרה לביתם בדימונה באמצעות תחבורה ציבורית.
אולם, מבדיקה עובדתית ומעמיקה של לוחות הזמנים עולה תמונה שונה לחלוטין. רישומי המשטרה והדיווחים מהשטח מראים - כך לפי הדיווח - כי ניידת המשטרה הוזעקה אמנם על ידי עובד תחנת הדלק, שדיווח על צעירים שפירקו את לוחיות הרישוי של הרכב ונטשו אותו, אך היא הגיעה למקום כחצי שעה לאחר שהשלושה כבר צעדו אל תוך השטח הפתוח. עובדה זו שומטת את הבסיס מתחת לגרסת החשודים, ומוכיחה כי הם לא יכלו לראות את הניידת או לנסות להימלט מפניה ברגע הכניסה לשטח.
בנוסף לפער הזמנים המפליל, נחשפה סתירה מהותית נוספת הנוגעת למכשיר הטלפון הנייד של אחד החשודים. בחקירותיו הראשונות טען החשוד בתוקף כי איבד את מכשיר הטלפון שלו במהלך התגרה הסוערת או בעת הצעידה בשטח הפתוח.
אולם, בימים האחרונים הועבר המכשיר לחוקרים על ידי סנגוריתו, לאחר שהתברר כי הוחזק כל העת בבית משפחתו. במערכת האכיפה חושדים כעת כי פרק הזמן שחלף שימש לצורך מחיקת חומרים ראייתיים בעלי חשיבות מכרעת מהמכשיר, במטרה לשבש את החקירה ולהעלים ראיות מפלילות.
בימים הקרובים צפויים החוקרים לערוך עימותים פרונטליים בין שני החשודים המרכזיים לבין חמשת הצעירים שהיו מעורבים בתגרה שקדמה לאירוע הטרגי. מהעדויות שנאספו עד כה מאותם צעירים עולה תמונה מחשידה נוספת, לפיה עוד בטרם הקטטה בין הקבוצות, ניפץ אחד החשודים את שמשת הרכב ואף השמיע איומים ברצח כלפי המנוח.
דבר זה מהווה נדבך מרכזי בחיזוק החשדות הקשים המיוחסים לשני החברים. כזכור, המשטרה השלימה לאחרונה את תפיסת כל חברי החבורה שהתקוטטה עם דיין וחבריו באותו ערב קטלני.
החקירה המורכבת, שמתנהלת ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז שרון, ממשיכה להסתעף לכיוונים חדשים. לצד החשד הקיים לרצח, נבחן גם חשד להפקרה קשה של דיין בעודו פצוע, כאשר החוקרים בוחנים האם שני חבריו החשודים הבינו את מצבו הרפואי הקשה אך בחרו ביודעין להותיר אותו מאחור.
השילוב של הסתירות בגרסאות, פערי הזמנים המפלילים, הטלפון שהוחזר רק לאחר מחיקת תכנים, והאיומים שנשמעו באותו לילה – כל אלה מצטרפים לתמונה מורכבת שמציבה את שני החברים במוקד החשדות הכבדים ביותר.
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