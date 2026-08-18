אבדה הבושה "צא טמא": עשרות קנאים תקפו את האדמו״ר מקרלין, פצועים בזירה | צפו עשרות קנאים תקפו את האדמו"ר מקרלין בכניסה לשמחת השבע ברכות של נכדו בירושלים | העימותים הידרדרו לאלימות קשה עם פצועים (בארץ)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 22:49