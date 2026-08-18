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אבדה הבושה

"צא טמא": עשרות קנאים תקפו את האדמו״ר מקרלין, פצועים בזירה | צפו

עשרות קנאים תקפו את האדמו"ר מקרלין בכניסה לשמחת השבע ברכות של נכדו בירושלים | העימותים הידרדרו לאלימות קשה עם פצועים (בארץ)

27תגובות
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl

מהומה קשה פרצה הערב (שלישי) ברחוב אבינועם ילין בירושלים, בעת שהאדמו״ר מקרלין הגיע לבית מדרשו להשתתף בשמחת השבע ברכות לנכדו.

עשרות קנאים התאספו מחוץ למקום וקראו לעבר האדמו״ר קריאות קשות, בהן ״שוחט, צא טמא״. בהמשך ניסו המפגינים למנוע מהאדמו״ר לצאת מהמקום.

האירוע הידרדר במהירות לעימותים אלימים וקשים בין חסידי קרלין לבין המפגינים, ובמקום התפתחה מהומה גדולה.

במהלך העימותים נפצעו מספר בני אדם, ולפחות אחד מהפצועים פונה לקבלת טיפול בבית החולים.

לפי הדיווחים מחאת הקנאים היא על תמיכתו של האדמו"ר בחוק הגיוס.
חרדיםהפגנותתיעודמהומותקרלין

27 תגובות

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21
בושה וחרפה.. חילול השם
יענקל'ה
20
ממש קידוש שם שמים ברבים מעניין איך הקנאים האלו מתכוננים לימים הנוראים הבעל"ט
אחר כך
19
הזויים גם אם לא מסכימים עם השיטה שלו שהיא בהחלט מיעוט בציבור החרדי עדיין לא צריכים לתקוף אותו ואת החסידים שלו בצורה כזאת ברברית זה לא דרך התורה והקנאות האמיתית הרבי הקדוש מסאטמאר וודאי לא היה מעודד לנהוג כך
א עכטע סאטמארע חסיד

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