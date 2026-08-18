ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl
מהומה קשה פרצה הערב (שלישי) ברחוב אבינועם ילין בירושלים, בעת שהאדמו״ר מקרלין הגיע לבית מדרשו להשתתף בשמחת השבע ברכות לנכדו.
עשרות קנאים התאספו מחוץ למקום וקראו לעבר האדמו״ר קריאות קשות, בהן ״שוחט, צא טמא״. בהמשך ניסו המפגינים למנוע מהאדמו״ר לצאת מהמקום.
האירוע הידרדר במהירות לעימותים אלימים וקשים בין חסידי קרלין לבין המפגינים, ובמקום התפתחה מהומה גדולה.
במהלך העימותים נפצעו מספר בני אדם, ולפחות אחד מהפצועים פונה לקבלת טיפול בבית החולים.
לפי הדיווחים מחאת הקנאים היא על תמיכתו של האדמו"ר בחוק הגיוס.
27 תגובות