גבולות הגזרה של הקומדיה והחופש האמנותי הגיעו לפתחו של בית משפט השלום בתל אביב: בפסק דין שניתן לאחרונה הוחלט לחייב סטנדאפיסט בתשלום פיצויים כספיים לאישה מקהל הצופים, לאחר שבמהלך מופע שנערך בשנה שעברה בעיר בת ים הפנה כלפיה אמירות הנוגעות למשקל גופה. כך דווח היום (רביעי) ב-N12.

ההליך המשפטי נפתח לפי הדיווח בעקבות תביעה שהגישה המשתתפת, אשר טענה כי המופיע פגע בכבודה באופן פומבי וחרג מכל נורמה סבירה, גם בהקשר של מופע בידור החושף את הנוכחים לבדיחות.

על פי פירוט הטענות בכתב התביעה, במהלך ההופעה פנה האמן, הסטנדאפיסט ולדימיר תמרקין, שמופיע בפני קהל דובר רוסית, אל האישה באופן ישיר והשווה את משקלה לזה של מתאגרף מקצועי, תוך שהעיר כי בקרוב יעלה לבמה אדם השוקל כמותה ועוסק שנים רבות בספורט הלחימה. כך לטענת האישה.

בהמשך המופע הוסיף אמירה נוספת, כשהשווא אותה לחתולה שברשותו וציין כי היא שמנה כמוה. מנגד, הסטנדאפיסט, הכחיש בכתב הגנתו את מכלול הטענות וטען כי האדם הסביר המגיע למופע מסוג זה מודע מראש לכללי המשחק, הכוללים הומור פרובוקטיבי ובדיחות על חשבון הקהל כחלק בלתי נפרד מהחוויה.

כמו כן טען כי כלל לא אמר את הדברים המיוחסים לו, וכי התובעת ערבבה בין הערותיו לבין דברים שאמרו אמנים אחרים שהופיעו על אותה הבמה.

השופטת ציפורה אוחנה קפש בחנה את המקרה והחליטה לקבל את עדותה של התובעת כמהימנה, תוך דחיית גרסת ההגנה. בפסק הדין ציינה השופטת כי אמנם ידוע ומוכר כי הלשון המקובלת במופעי סטנדאפ אינה בלשון נקייה, והקהל שמגיע לאירועים אלו צריך לקחת זאת בחשבון, אך עם זאת קיימת חובה להימנע מהשפלה החורגת מגבולות הטעם הטוב.

השופטת קבעה כי ההתייחסות למשקלה של האישה תוך השוואה לחתולה שמנה ולמתאגרף מהווה חריגה מהסביר ועולה לכדי לשון הרע. עם זאת, במסגרת שיקולי גובה הפיצוי נלקחה בחשבון העובדה שהאישה בחרה לשבת בשורה הראשונה – מקום המגדיל את הסבירות לפנייה מצד המופיע. כפועל יוצא מכך, נפסק כי על המופיע לשלם לתובעת סכום כולל של 10,000 שקלים, מתוכם 4,000 שקלים עבור כיסוי הוצאות משפט, חלף סכום התביעה המקורי שעמד על 50,000 שקלים.

בתגובה להחלטת בית המשפט, מסר האמן ל-N12 כי מטרתו על הבמה היא אך ורק לשמח את הקהל באמצעות קומדיה איכותית, ללא כל כוונה לפגוע באיש. הוא הוסיף כי מעציב אותו שנגרם צער לאנשים רבים בעקבות הסערה ברשתות החברתיות, אך עמד על דעתו כי פסיקת בית המשפט שגויה וכי התובעת ייחסה לו דברים שלא נאמרו על ידו. לצד זאת, סיכם את תחושותיו והודה: "למרות שבעקבות החלטת בית המשפט נשאר טעם לפגם מהסיפור הזה, לקריירה שלי כסטנדאפיסט זה נתן דחיפה רצינית, וזה כמובן משהו שאי אפשר שלא לשמוח ממנו".