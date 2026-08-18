דרמה בבקעת הירדן: מסע קניות תמים לכאורה של משפחה מירושלים הפך היום (שלישי) בתוך זמן קצר לאירוע ביטחוני רגיש שגייס את כוחות המשטרה והמנהל האזרחי.

בשעת צהרים התקבל דיווח במערכת הביטחון אודות זוג ישראלים, תושבי ירושלים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, אשר נכנסו יחד עם בנם הפעוט – תינוק כבן שנה בלבד – לעומק העיר הפלסטינית יריחו שבשטח A.

על פי החשד שנבדק במשטרה, בני הזוג נכנסו לתחומי העיר הפלסטינית בניגוד מוחלט לחוק, כשהמטרה שעמדה מאחורי המעשה היתה ביצוע קניות וסידורים אישיים.

עם קבלת הדיווח הראשוני והבנת החומרה של נוכחות אזרחים ישראלים בלב אזור A, הופעלו מיד נהלים מבצעיים מחשש חמור לשלומם של בני המשפחה. שוטרי תחנת הבקעה במרחב גלעד, בתיאום הדוק עם שוטר מת״ק יריחו, החלו באופן מיידי בפעולות איתור, איכון טכנולוגי וסריקות בשטח, במטרה לאתר את המשפחה במהירות ולמנוע הידרדרות של האירוע.

במסגרת הדיווח הפיצה דוברות המשטרה תיעוד מצולם המציג, על פי החשד, את האישה הישראלית בעת ביצוע הקניות בלב יריחו.

בתמונה שצולמה מתוך רכב, ניתן לראות רכב פנאי-שטח מודרני בצבע לבן, החונה לצד המדרכה מול חזית של בית עסק גדול. המבנה מתאפיין בשלט אדום בולט בעל כיתוב בערבית ("السلام" – א-סלאם) ולצידו סמל מסחרי בצבעי צהוב ושחור. בחלק הגלוי של המדרכה, כפי שמסומן בעיגול אדום בתיעוד המשטרה, נראית דמותה של האישה כשפניה מטושטשות מטעמי פרטיות, כשהיא לבושה בחולצה צהובה ועומדת מחוץ לבית העסק.

הודות לפעילות האיתור המהירה של השוטרים ואנשי הקישור, נוצר קשר עם בני המשפחה, והם לוו והוכוונו מרחוק בזמן אמת עד ליציאתם המלאה והבטוחה מתחומי העיר יריחו.

מיד עם יציאתם מהשטח הפלסטיני אל שטח שבשליטה ישראלית, עוכבו בני הזוג על ידי הבלשים והשוטרים. השניים נלקחו ישירות לתחנת הבקעה, שם נחקרו באזהרה בגין כניסה לאזור אסור והפרת צו אלוף.

במשטרת ישראל שבים ומדגישים כי כניסת אזרחים ישראלים לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנת חיי אדם ממשית – הן לאזרחים הנכנסים והן לכוחות הביטחון, הנדרשים לא אחת לסכן את חייהם כדי לאתרם ולחלצם.

במשטרה מזכירים כי כניסה לשטח A היא עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר, ומבהירים כי ימשיכו לפעול בנחישות לאכיפת החוק, לאיתור מפרי החוק ולמיצוי הדין עמם.