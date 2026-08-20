פריצה חמורה: תושב העיר קריית ביאליק בצפון הארץ, בן 45, נעצר על ידי שוטרי תחנת זבולון והוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים, לאחר שעל פי החשד פרץ לביתם של זוג קשישים, גנב מכשיר טלפון נייד ונמלט מהמקום.

האירוע התרחש כאשר החשוד נכנס לדירת המגורים בזמן שבעלת הבית, קשישה כבת 91 הנזקקת להסתייע באופן קבוע בבלון חמצן, ישנה בסלון הבית. החשוד ניצל את מצבה, התקרב אליה ולקח את מכשיר הטלפון הנייד שלה שהיה מונח ממש לצידה.

אלא שבצאתו מחדרה של הקשישה, הופתע החשוד לגלות מולו את בנה של המתלוננת. כשהבין כי נחשף, פלט לעברו החשוד את התירוץ "באתי רק לאכול" ומיהר להשתלף מהדירה ולנוס על נפשו.

עם קבלת הדיווח במוקד המשטרה, הוזעקו למקום שוטרים וחוקרי זיהוי פלילי של תחנת זבולון. החוקרים החלו בביצוע פעולות חקירה מהירות וגביית עדויות, לצד הפקת ממצאים פורנזיים וראייתיים מהזירה. פעולות אלו הובילו תוך זמן קצר לחשיפת זהותו של החשוד ולאיתורו. הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנה, שבסיומה נכלא.

בתום גיבוש התשתית הראייתית על ידי חוקרי תחנת זבולון, הגישה שלוחת התביעות זבולון של משטרת ישראל כתב אישום רשמי נגד החשוד בגין התפרצות למקום מגורים וגניבה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שפרסמה המשטרה, נראה החשוד כשהוא צועד ברחוב בין כלי רכב חונים לכיוון פתח המבנה, ולאחר כחצי דקה יוצא מפתח הבית במהירות ופותח במנוסה לאורך הרחוב והסמטה הסמוכה.