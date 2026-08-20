מפקדת משטרת הנשים חוסלה: צה"ל תקף את מוקד השליטה של חמאס 

אל"ם פטינה עבד אל־ג'באר א־סח'אר, בת 42, שעמדה בראש מחלקת משטרת הנשים. ( צילום: רשתות ערביות )

תקיפת צה"ל בעיר עזה הביאה לחיסולם של שמונה קצינים במשטרת חמאס, בהם כמה מבכירי מנגנון המשטרה ברצועה. לפי משרד הפנים של חמאס, התקיפה פגעה במטה משטרת חמאס באזור דרג'־תופאח בעיר, וההרוגים כללו את מפקד משטרת מחוז עזה בפועל, את מנהל המבצעים של המשטרה ואת מפקדת משטרת הנשים.

בין ההרוגים נמנה תת־אלוף איימן מחמוד ג'ונדיה, בן 47, שכיהן כמנהל בפועל של משטרת מחוז עזה. לצדו נהרגה אל"ם פטינה עבד אל־ג'באר א־סח'אר, בת 42, שעמדה בראש מחלקת משטרת הנשים. עוד בין ההרוגים: אל"ם אוסאמה האשם אל־חאג'ין, מנהל המבצעים של משטרת מחוז עזה; אל"ם איברהים עבד אל־רחמן תמראז; אל"ם עלאא עלי אליאן; סא"ל חאזם ג'בר ח'לאף; רב־סרן עות'מאן שחאתה אבו סמאן; וסגן סאמהר מסבח חמאדה. התקיפה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים ישראל הגבירה את הפעילות נגד אנשי מנגנוני הביטחון והמשטרה המזוהים עם חמאס. גם ב־13 באוגוסט דווח על חיסולו של מפקד משטרת העיר עזה, ג'מאל אבו כמיל, בתקיפה ישראלית בעיר.

המחוסלים

לפי דיווחים נוספים על התקיפה הנוכחית, במבנה שהותקף שהו גם פעילים ומפקדים של הזרוע הצבאית של חמאס, ולפי מקורות המזוהים עם ישראל, היעד היה מפגש של אנשי חמאס שעסקו בתכנון פעילות נגד כוחות צה"ל.

במקביל לתקיפה בעיר עזה דווח גם על תקיפה נוספת בנוסייראת, שבה חוסל סובחי סמי מחמוד שחטות, שלפי צה"ל היה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס.

הדיווחים הפלסטיניים מצביעים על כך שהתקיפה לא הייתה פגיעה נקודתית באדם אחד בלבד, אלא פגיעה בשכבת פיקוד שלמה של משטרת חמאס בעיר עזה. חיסולם של שמונה קצינים, בהם שניים מהבכירים במנגנון, עשוי לפגוע ביכולת המשטרה של חמאס לשמור על שליטה ולתאם את פעילותה בשטח.