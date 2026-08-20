טרגדיה באשדוד: נער בן 17 נפטר לאחר שחש ברע במפגש עם חברים

טרגדיה קשה התרחשה הלילה (בין רביעי לחמישי) באשדוד, כאשר נער בן 17 נפטר לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים. הנער פונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

משטרת ישראל פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות המקרה. בהודעה רשמית מסרה המשטרה: "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 מאשדוד, אשר הובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש, על פי גורמי הרפואה. לפני זמן קצר נקבע מותו בבית החולים אסותא באשדוד. כלל כיווני החקירה נבדקים".

על פי הממצאים הראשוניים שעלו מהחקירה, הנער הגיע למפגש חברתי בבית של מכריו. בשלב מסוים במהלך המפגש, הנער החל לחוש ברע והתמוטט במקום. חבריו הזעיקו מיד את כוחות ההצלה.

כוחות משטרה ומד"א גדולים הוזעקו למקום האירוע ופעלו במהירות לפינוי הנער לבית החולים. למרות מאמצי הרופאים, נאלצו אלה לקבוע את מותו של הנער בבית החולים.