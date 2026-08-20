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המשטרה חוקרת

טרגדיה באשדוד: נער בן 17 נפטר לאחר שחש ברע במפגש עם חברים

הנער הגיע למפגש בבית חברים ובשלב מסוים התמוטט • פונה במצב אנוש לבית החולים אסותא | המשטרה פתחה בחקירה (חרדים)

8תגובות
ארכיון (צילום: אבשלום שושן - פלאש 90)

טרגדיה קשה התרחשה הלילה (בין רביעי לחמישי) באשדוד, כאשר נער בן 17 נפטר לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים. הנער פונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

פתחה בחקירה מקיפה לבירור נסיבות המקרה. בהודעה רשמית מסרה המשטרה: "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותו של נער בן 17 מאשדוד, אשר הובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש, על פי גורמי הרפואה. לפני זמן קצר נקבע מותו בבית החולים אסותא באשדוד. כלל כיווני החקירה נבדקים".

על פי הממצאים הראשוניים שעלו מהחקירה, הנער הגיע למפגש חברתי בבית של מכריו. בשלב מסוים במהלך המפגש, הנער החל לחוש ברע והתמוטט במקום. חבריו הזעיקו מיד את כוחות ההצלה.

כוחות משטרה ומד"א גדולים הוזעקו למקום האירוע ופעלו במהירות לפינוי הנער לבית החולים. למרות מאמצי הרופאים, נאלצו אלה לקבוע את מותו של הנער בבית החולים.
משטרהאשדוד

8 תגובות

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6
אפשר לשפוט מהר בלי לחשוב אבל יש כ"כ הרבה צדדים שאנו לא יודעים שתהיה נחמה למשפחה
אבי
5
מפורסם בכל מקום למה זה קרה... למה להתעלם מהסיבה? לצערנו זה חדר גם לנוער החרדי, וצריך לחשוב מה עושים עם זה, אם לא תיהיה מודעות, לא תיהיה גם הסברה למניעה.
מנחם
4
סמי מסיבות הורגים הורים תשימו לב לילדים תיכנסו לוואטסאפים שלהם תראו את השיח אם זה על סטלות זהירות הורגים לנו את הנוער עם דוסה וקטמין
אביהו

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