לוחמי מג״ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים סיכלו ניסיון הברחה מתוחכם במיוחד של 16 שוהים בלתי חוקיים - שניסו לעבור משטחי יהודה ושומרון לתוך תחומי מדינת ישראל כשהם מוסתרים בתוך דופן כפולה שנבנתה במיוחד במעמקי משאית נגררת. תיעוד התפיסה מתפרסם בכתבה זו.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, בעקבות הכוונה מודיעינית ממוקדת שהתקבלה במשרד החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים. המידע המקדים הצביע על משאית חשודה העושה את דרכה למעבר מזמוריה כשהיא נושאת עמה נוסעים ללא אישורי כניסה כחוק. עם הגעת המשאית לזירה, זיהו אותה הכוחות המבצעיים מיד, הורו לנהג לעצור בצד הדרך והחלו בביצוע בדיקה קפדנית של כלי הרכב והמטען.

במהלך החיפוש היסודי, התגלתה דופן כפולה שהותקנה בתחתית כלי הרכב ובחלקו האחורי. מאחורי הדופן הכפולה הוסתרו 16 שוהים בלתי חוקיים, שהצטופפו בתנאים קשים ובחלקים פנימיים חסרי אוורור נאות, במטרה לחצות את המעבר מבלי להיתפס בידי כוחות הביטחון.

בתיעוד הוידאו מהזירה ניתן לראות את רגעי המעצר הדרמטיים: לוחמי מג"ב, ובהם לוחמת חמושה ומאובטחת, עומדים לצד המשאית ומפקחים על יציאת העצורים. בזה אחר זה נראים השוהים הבלתי חוקיים כשהם זוחלים ויוצאים מתוך החלל הצר והחשוך שבתחתית כלי הרכב, ונשמעות הוראות הלוחמים המנחות אותם להישכב על הקרקע כשידיהם מאחורי גבם לצורך השתלטות בטוחה. בהמשך הסרטון מוצג גם צילום מתוך חלל המחבוא הצר, המורכב מלוחות מתכת צהובים וחלודים, שבו נותרו תיקים וציוד אישי של החשודים.

מפקד הפלוגה במג"ב עוטף ירושלים, רפ"ק ירדן פוגל, התייחס לתפיסה ואמר כי הפעילות המשותפת של כוחות מג"ב, חפ"ק עוטף ירושלים ולוחמי המעברים הובילה לאיתור המשאית ולסיכול ההברחה. פוגל הדגיש כי הלוחמים ימשיכו לפעול בנחישות, בעקשנות ובכל עת כנגד תופעת השב"ח והגורמים המסייעים להם, במטרה לשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.

נהג המשאית, תושב מזרח ירושלים החשוד בהסעת השוהים הבלתי חוקיים תמורת בצע כסף, נעצר יחד עם כלל 16 הנוסעים שנלכדו במחבוא. כל החשודים הועברו להמשך חקירה פלילית וביטחונית במשרד החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.